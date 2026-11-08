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خاص

هانا آيزنكوت.. من هي زوجة الرجل الذي يسعى إلى خلافة نتنياهو؟

إعداد "لبنان24"

|
Lebanon 24
08-11-2026 | 15:30
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هانا آيزنكوت.. من هي زوجة الرجل الذي يسعى إلى خلافة نتنياهو؟
هانا آيزنكوت.. من هي زوجة الرجل الذي يسعى إلى خلافة نتنياهو؟ photos 0
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لم يكن صعود غادي آيزنكوت إلى واجهة المشهد السياسي الإسرائيلي مقتصرًا على مسيرته العسكرية والسياسية، بل أعاد الاهتمام أيضًا إلى حياته الشخصية والعائلية، وتحديدًا زوجته هانا آيزنكوت، التي بقيت بعيدة عن الأضواء طوال سنوات تولّيه مناصب عسكرية رفيعة.
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ومع تسلّم آيزنكوت، رسميًا تكليف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بتشكيل الحكومة، بعد حصوله على توصية 67 عضوًا في الكنيست، مقابل 46 لنتنياهو، بات اسمه في صدارة المشهد السياسي، فيما تتجه الأنظار إلى المرأة التي رافقته طوال مسيرته، من دون حضور إعلامي يُذكر.
فمن هي هانا آيزنكوت؟ وما الذي يُعرف عن حياتها وعائلتها، وكيف تختلف صورتها عن سارة نتنياهو؟
مهندسة وحياة بعيدة عن السياسة
هانا آيزنكوت مهندسة معمارية، تزوجت غادي آيزنكوت عام 1984، بعد علاقة بدأت خلال سنوات شبابهما في مدينة إيلات، حيث التقيا في نادٍ محلي للإبحار تابع للمدرسة الثانوية. ومنذ ذلك الحين، حافظت على حياة عائلية بعيدة إلى حد كبير عن التغطيات الإعلامية، رغم انتقال زوجها بين مواقع عسكرية وسياسية بارزة.
 
ولدى الزوجين خمسة أبناء، وقد استقرت العائلة في مدينة هرتسليا. وعلى الرغم من أن آيزنكوت شغل منصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بين عامي 2015 و2019، لم تتحول زوجته إلى شخصية عامة ملازمة له في المناسبات والأنشطة الرسمية، كما لم يُعرف عنها نشاط سياسي مستقل أو دور معلن في القرارات التي اتخذها زوجها.
وتشير تقارير إعلامية إسرائيلية إلى أن هانا ليست شخصية عامة، وأن المعلومات المنشورة عنها محدودة، وهو ما يجعلها مختلفة عن عدد من زوجات المسؤولين الإسرائيليين اللواتي حظين بحضور إعلامي متكرر.
وبرز اسم عائلة آيزنكوت خلال الحرب على قطاع غزة، بعدما قُتل غال، نجل غادي وهانا، في 7 كانون الأول 2023، إثر إصابته بانفجار عبوة ناسفة في منطقة جباليا شمال القطاع، حيث كان يخدم ضمن وحدة "ماغلان" العسكرية.
ولم تقتصر الخسائر في العائلة على غال، إذ قُتل أيضًا اثنان من أبناء شقيقي غادي آيزنكوت خلال الحرب، هما يوغيف بازي وماور كوهين آيزنكوت.
حضور مختلف عن سارة نتنياهو
في المقابل، تختلف صورة هانا آيزنكوت عن الصورة التي ارتبطت بسارة نتنياهو، زوجة بنيامين نتنياهو، التي حضرت بصورة متكررة في الزيارات الرسمية واللقاءات السياسية، وكان اسمها حاضرًا في التغطيات الإعلامية الإسرائيلية، خصوصًا تلك المتعلقة بالتأثير المنسوب إليها في بعض القرارات والتعيينات داخل الدوائر المحيطة برئيس الوزراء.
هل تتغير الصورة مع رئاسة الحكومة؟
مع انتقال غادي آيزنكوت من موقع المنافس السياسي إلى مهمة تشكيل الحكومة، قد تجد هانا نفسها أمام اهتمام إعلامي أكبر مما اعتادت عليه خلال السنوات الماضية، خصوصًا أن موقع زوجها المحتمل سيضع عائلته في دائرة الضوء بصورة مختلفة. فهل تحافظ هانا على المسافة نفسها من الحياة السياسية، أم يفرض موقع زوجها الجديد حضورًا مختلفًا لها في إسرائيل؟
 
المصدر: خاص "لبنان24"
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