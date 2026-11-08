عراقجي: الانتخابات الأميركية أدت إلى تعليق الوساطة موقتاً

Advertisement

أعلن عباس عراقجي توقف حركة الوسطاء خلال الأيام القليلة الماضية، عازياً ذلك إلى ما وصفه بالصدمة التي أحدثتها نتائج الانتخابات النصفية الأميركية.وقال عراقجي، في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون ، رداً على سؤال بشأن تحركات الوسطاء: "لم تشهد الأيام القليلة الماضية أي حركة للوسطاء، والسبب هو أن نتائج الانتخابات الأميركية أحدثت صدمة لدى الجميع".وأضاف أن استئناف الأجواء الملائمة لتحركات الوسطاء يحتاج إلى بعض الوقت، داعياً إلى الانتظار قليلاً قبل عودة الاتصالات والزيارات.وتأتي تصريحات عراقجي في وقت نقل فيه موقع "أكسيوس" عن مصادر مطلعة أن الأميركي جي دي فانس تولى شخصياً، خلال الأسبوعين الماضيين، قيادة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى وقف جديد لإطلاق النار واستئناف المفاوضات النووية مع ، مشيراً إلى أنه أجرى اتصالات مع وسطاء من قطر وباكستان.من جانبها، أفادت وكالة "بلومبرغ"، نقلاً عن مصادر، بأن وواشنطن قد تكونان قريبتين من إحراز تقدم في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب، وأن إيران أبدت استعداداً لمناقشة بعض الملفات النووية التي سبق أن استبعدتها من طاولة التفاوض.وفي وقت سابق، قال الرئيس الأميركي في معرض رده على سؤال بشأن احتمال شن هجوم عسكري جديد على إيران، "إن ذلك يتوقف على توقيع اتفاق" وصفه بأنه "قوي جداً"، مدعياً أن طهران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق، ومعرباً عن أمله في ألا تكون هناك حاجة إلى تنفيذ مزيد من الضربات العسكرية.