تركيا تبدأ تسليم معسكر بعشيقة إلى العراق تدريجياً

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أعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة ، رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، أن ستبدأ اتخاذ خطوات التسليم التدريجي لمعسكر بعشيقة – زيلكان في محافظة نينوى شمالي إلى الحكومة الاتحادية، فيما اتفقت وأنقرة على تفعيل "لجنة التنسيق الأمنية المشتركة".وقال المكتب، في بيان الأحد، إن اللجنة المشتركة بين العراق وتركيا عقدت اجتماعا لبحث إنهاء الملفات العالقة بين البلدين، واتفق الجانبان على مواصلة الخطوات التي أحرزتها السلطات العراقية في سبيل بسط سلطة الدولة بالكامل في سنجار وإنهاء وجود الجماعات المسلحة.وجاء في البيان: "تؤكد السلطتان والعراقية، بموجب الاتفاق الذي توصل إليه قادة البلدين في 23 أيلول 2026، إرادتهما المشتركة على مواصلة الخطوات الجديرة بالثناء التي أحرزتها السلطات العراقية حتى الآن في سبيل بسط سلطة الدولة بالكامل في سنجار، وإنهاء وجود الجماعات المسلحة".وأضاف البيان أن الجانب أعلن أنه سيبدأ، بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه على مستوى قيادتي البلدين، اتخاذ الخطوات اللازمة للتسليم التدريجي لمعسكر بعشيقة – زيلكان إلى الحكومة الاتحادية العراقية.كما قرر الطرفان تفعيل "لجنة التنسيق الأمنية المشتركة"، بهدف التحقق والإشراف المشترك على سير العملية التي بدأت في سنجار لإنهاء وجود الجماعات المسلحة، وفقا لما تم الاتفاق عليه مسبقا.وفي 26 تشرين الأول الماضي، أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، إجراء مراسم فك الارتباط العسكري لوحدات حماية سنجار (اليبشة)، ودمجها في الأجهزة الرسمية العراقية، ونقل المسؤولية الأمنية في جبل سنجار إلى السلطات الاتحادية، وفق بيان صادر عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة.وتتمركز القوات التركية في معسكر زيلكان التابع لقضاء بعشيقة، شمال شرقي مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، وهو وجود أثار خلال السنوات الماضية غضبا سياسيا وشعبيا واسعا في العراق، وسط مطالبات متكررة من الحكومات العراقية بسحب القوات التركية، دون أن تستجيب لتلك المطالب.