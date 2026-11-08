ترامب: لولاي لما وجدت إسرائيل

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أعلن الرئيس الأميركي أن "لم تكن لتوجد" لولا جهوده، مشيدا بالعلاقة بينه وبين رئيس الوزراء المنتهية ولايته ، ومعلقا بتحفظ على تكليف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة الجديدة.وردا على سؤال بشأن تكليف آيزنكوت، قال :"كلاهما يتنافس على ذلك، وهما متشابهان للغاية من حيث سياساتهما ورؤاهما"، مضيفا: "أعتقد أنه قال أشياء لطيفة جدا عني، فقد ذكر أنه يكن المودة لترامب. لكنني لا أعلم، لم أتابع تفاصيل ما يجري. على أية حال، المنافسة تدور بالتأكيد بينه وبين بيبي ، وسنرى ما سيحدث".وأشار ترامب في في مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز" إلى أن "لديهما رؤى متشابهة جدا، وكلاهما يتخذ مواقف قوية تتوافق مع نهجي".وتابع ترامب قائلا: "لولاي لما وجدت إسرائيل. دعني أخبرك، إسرائيل لم تكن لتوجد لولا ترامب، فقد تدخلنا بتلك القاذفات الرائعة من طراز بي-2 قبل أكثر من عام، وضربنا المواقع الثلاثة في ذلك الوقت".وعندما سئل عن قرار مساعدة إسرائيل في تنفيذ ضربات استهدفت "قطع الرأس" في ، وما إذا كان يندم على ذلك، أجاب ترامب: "نعم، كان بالإمكان فعل ذلك. لكن كان لدينا أشخاص أرادوا المضي أبعد من ذلك. لقد قضينا على رأس ترسانتهم النووية".وأضاف: "أنا أتعامل مع هؤلاء الناس، أنا أتعامل مع الكثير من الأشخاص، وهذا ما فعلته طوال حياتي: أنا أعقد الصفقات. ومن الواضح أنني أعقد صفقات جيدة، فقد جنيت الكثير من المال وأصبحت رئيسا".وعن وجود مواد نووية لدى إيران، رد ترامب: "ليس لديهم شيء. كل شيء مدفون تحت آلاف الأطنان من الصخور".وفي تحليله لأسباب خسارة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، قال ترامب: "أولا وقبل كل شيء، لم يكن اسمي مدرجا في بطاقات الاقتراع. لكنني قمت بحملات مكثفة لدعم بعض المرشحين. وأعتقد أنه لو كان اسمي مطروحا في الانتخابات، لكان الوضع مختلفا تماما؛ فقد رأيتم حجم الشعبية والمحبة التي أحظى بها".وأضاف أن "التحدي كان في نقل أصوات هؤلاء المؤيدين إلى مرشحين لم يكونوا يحظون بقبولهم". وأشار إلى أسباب أخرى، منها "معارضة الناخبين للحرب، وعدم ارتياحهم لارتفاع أسعار البنزين، إضافة إلى استياء كبير تجاه إسرائيل بشكل مثير للدهشة".