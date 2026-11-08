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عربي-دولي

لإحباط هجمات إلكترونية.. بريطانيا ترسل وحدات عسكرية متخصصة إلى مواقع خارج أراضيها

Lebanon 24
08-11-2026 | 23:24
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لإحباط هجمات إلكترونية.. بريطانيا ترسل وحدات عسكرية متخصصة إلى مواقع خارج أراضيها
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في خطوة استباقية تهدف إلى إحباط المخططات والهجمات الإلكترونية التي يعدها خصوم قبل أن تتحول إلى ضربات مدمرة تستهدف الشبكات الدفاعية للمملكة المتحدة، تنوي بريطانيا إرسال وحدات عسكرية متخصصة إلى مواقع خارج أراضيها، وفق ما كشفت عنه صحيفة "ذا تايمز" البريطانية.
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ولفتت الصحيفة إلى أن عناصر من الجيش والبحرية والقوات الجوية يجري نشرهم برا وبحرا وجوا في دول تقع في أوروبا وآسيا، في إطار عمليات تستلزم عادة موافقة وزير الدفاع.

وتمثل هذه الخطوة تحولا في العقيدة الدفاعية البريطانية، إذ لم تعد لندن تكتفي بالدفاع داخل حدودها، بل تسعى إلى تعقب خصومها في المواقع التي يستعدون منها لشن هجماتهم.

ونقلت "تايمز" عن اللواء مايك فايرز، قائد قوة الدفاع السيبراني والكهرومغناطيسي (DCEMF)، قوله إن وزارة الدفاع باتت مضطرة للاستجابة للثغرات الأمنية في غضون دقائق معدودة، بعدما كانت لديها في السابق أيام عدة، مرجعا ذلك إلى التداعيات المتسارعة لاستخدام الذكاء الاصطناعي. وأضاف: "خصومنا يتسمون بدهاء شديد. هذه ليست مجرد قضية تخص وزارة الدفاع، بل تحد يواجه المملكة المتحدة بأكملها".

يأتي هذا التحرك في أعقاب موجة هجمات إلكترونية ضربت دولا أوروبية عدة في الأسابيع الماضية، واستهدفت أنظمة التبريد والتجميد في متاجر كبرى. وقد تأثر عدد محدود من أجهزة التجميد في بريطانيا، إذ تمكن قراصنة من رفع درجات الحرارة داخلها عن بعد.

وحذر اللواء فايرز حذر من أن الذكاء الاصطناعي يتيح استغلال الثغرات بسرعة غير مسبوقة، مما يقلص هوامش الاستجابة إلى دقائق.

وشرح فايرز أن هذه القوات تتألف من فرق تنتقل فعليا إلى مواقع محددة لتتعقب من هناك الجهات التي تحاول اختراق الأنظمة العسكرية البريطانية، مضيفا: "بينما كنا نعتمد سابقا استراتيجية الدفاع داخل أراضينا، أصبحنا اليوم ندافع عن أنفسنا من مواقع تسبق شبكاتنا الوطنية".

من جانبه، حذر وزير الدفاع ويس ستريتينغ من أن قوى معادية قد تشن هجمات إلكترونية على البنية التحتية الحيوية في بريطانيا.
 
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