وزير العدل الأميركي يؤكد: مستعدون لحماية مسؤولي إدارة ترامب بحال استهدفتهم الغالبية الديمقراطية

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شدد وزير العدل الأميركي تود بلانش على أن وزارته ستدافع عن أعضاء إدارة الرئيس في حال استهدفتهم الغالبية الجديدة في الكونغرس بتحقيقات أو إجراءات مساءلة، عقب هزيمة الجمهوريين في الانتخابات النصفية.وقال بلانش، وهو محامٍ شخصي سابق لترامب، في مقابلة مع شبكة " إن"، إن "الدفاع عن الإدارة هو جزء من مهامي كوزير للعدل".وأضاف أنه في حال استُهدف ستيفن ميلر، الذي يعتبر مهندس السياسة المتشددة حيال المهاجرين، وعين أخيرا كبيرا لموظفي ، فإن وزارة العدل ستكون حاضرة للدفاع عنه.وأوضح أن الأمر لا يقتصر على ميلر، بل يشمل أي وزير أو مسؤول في السلطة التنفيذية.في المقابل، اتهم النائب روبرت غارسيا، العضو في لجنة الرقابة والتحقيقات بمجلس النواب، وزير العدل بالتصرف كمحامٍ شخصي للرئيس، معتبرا أن مهمته هي تطبيق القانون، وليس حماية الرئيس وحلفائه.ووصف بأنه "الرئيس الأكثر فسادا في تاريخ "، متهما عائلته بتحقيق مكاسب مالية خلال فترة رئاسته.وتأتي هذه التصريحات في وقت يواجه فيه ترامب واقعا سياسيا جديدا بعد فوز في الانتخابات النصفية، ما يمنحهم القدرة على فتح تحقيقات برلمانية واسعة قد تتضمن إصدار مذكرات استدعاء بحق مسؤولين حكوميين.