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عربي-دولي

بايدن يتحدث عن مذكراته: القرارات والتحديات والإصابة بالسرطان

Lebanon 24
08-11-2026 | 23:56
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بايدن يتحدث عن مذكراته: القرارات والتحديات والإصابة بالسرطان
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أعلن الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، أنه بصدد إصدار مذكراته الرئاسية، التي تحمل عنوان “بروميس مي، أميركا" (عِديني يا أميركا) ومن المقرر صدورها في 17 تشرين الثاني المقبل.
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وقال بايدن، في منشور له على منصة "إكس"، إن الكتاب يغطي سنوات توليه الرئاسة، والتحديات التي واجهتها إدارته، والقرارات التي اتخذها وأسباب اتخاذها، مضيفا أنه يتناول هوية الأمة الأميركية وقيمها ودور أميركا في العالم، ويعكس إيمانه بالشعب الأميركي وتجربة الحكم والديمقراطية.

وأوضح بايدن ( 84 عاما) أنه أثناء كتابة المذكرات شخصت إصابته بالسرطان، وهو مرض يعرفه ملايين الأميركيين وعائلاتهم، مشيرا إلى أن أطباءه لا يزالون متفائلين باستجابته للعلاج.

وأعرب عن امتنانه للدعوات والكلمات الطيبة التي تلقاها هو وزوجته جيل بايدن وعائلته، مؤكدا أن بعض الأيام أفضل من غيرها، وأن المرض لم يوقفه لكنه يبطئه أحيانا.
وأشار الرئيس السابق (في الفترة 2021-2025) إلى أنه بسبب مرضه لن يتمكن من إجراء العدد الكبير من المحادثات بشأن كتابه كما كان يتطلع، معربا عن أمله في أن تتحدث كلمات الكتاب عن نفسها.

واختتم بايدن منشوره بدرس تعلمه من والده: "يا بطل، عندما تسقط، انهض"، معتبرا أنه درس مفيد له ولأميركا.

وشدد على أن الولايات المتحدة هي "الأمة الأكثر تميزا على وجه الأرض"، لأنها بنيت على فكرة أكبر من أي محيط وأقوى من أي جيش وأشد من أي طاغية، وهي أن الجميع خلقوا متساوين، داعيا الأميركيين إلى ألا ينسوا هذا أبدا.
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