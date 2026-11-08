بايدن يتحدث عن مذكراته: القرارات والتحديات والإصابة بالسرطان

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أعلن الرئيس الأميركي السابق ، أنه بصدد إصدار مذكراته الرئاسية، التي تحمل عنوان “بروميس مي، أميركا" (عِديني يا أميركا) ومن المقرر صدورها في 17 تشرين الثاني المقبل.وقال ، في منشور له على منصة "إكس"، إن الكتاب يغطي سنوات توليه الرئاسة، والتحديات التي واجهتها إدارته، والقرارات التي اتخذها وأسباب اتخاذها، مضيفا أنه يتناول هوية الأمة الأميركية وقيمها ودور أميركا في العالم، ويعكس إيمانه بالشعب الأميركي وتجربة الحكم والديمقراطية.وأوضح بايدن ( 84 عاما) أنه أثناء كتابة المذكرات شخصت إصابته بالسرطان، وهو مرض يعرفه ملايين وعائلاتهم، مشيرا إلى أن أطباءه لا يزالون متفائلين باستجابته للعلاج.وأعرب عن امتنانه للدعوات والكلمات التي تلقاها هو وزوجته وعائلته، مؤكدا أن بعض الأيام أفضل من غيرها، وأن المرض لم يوقفه لكنه يبطئه أحيانا.