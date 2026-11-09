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عربي-دولي

بين المفاوضات والتصعيد... ترامب يكشف أهدافاً أميركية داخل إيران

Lebanon 24
09-11-2026 | 00:27
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قام الرئيس الأميركي دونالد ترامب، باستبعاد استئناف الضربات العسكرية ضد إيران ما دامت المفاوضات مع طهران تحقق تقدما نحو اتفاق ينهي الصراع، لكنه كشف في الوقت نفسه عن تحديد أهداف داخل البنية التحتية الإيرانية، بينها 38 جسرا يمكن تدميرها خلال ساعة واحدة.
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وقال ترامب، في مقابلة هاتفية مع شبكة "سي إن إن"، إن احتمال استئناف الهجمات يعتمد على استعداد إيران لتوقيع اتفاق وصفه بأنه "جيد جدا".

وأضاف: "من غير المرجح إلى حد بعيد أن يكون ذلك ضروريا"، في إشارة إلى احتمال العودة إلى العمل العسكري، دون أن توضح الشبكة السؤال الذي كان يرد عليه.

ولوح الرئيس الأميركي بالخيار العسكري، قائلا إن الولايات المتحدة حددت بالفعل أهدافا محتملة داخل إيران، بينها 38 جسرا "يمكننا إسقاطها حرفيا في ساعة واحدة".

وفي وقت لاحق، أعلن ترامب عبر منصته "تروث سوشال" أن قوة المهام الأميركية "البوابة الحديدية" تعمل بكامل طاقتها ضد إيران.

وتهدف العملية، بحسب رويترز، إلى تقييد قدرة طهران على نقل الأسلحة المتطورة والمواد الخاضعة للعقوبات عبر حدودها البرية وبحر قزوين.

في المقابل، أبدى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تشاؤما بشأن فرص تحقيق اختراق دبلوماسي قريب في المفاوضات مع طهران.

وقال روبيو للصحفيين إن ترامب يفضل الحلول الدبلوماسية، لكن المطالب الإيرانية لا تزال تشكل عقبة رئيسية أمام التوصل إلى اتفاق.

وأضاف أن المطالب الإيرانية "ليست فقط غير مقبولة، بل إنها في بعض الأحيان مشينة وسخيفة وغير واقعية حقا".








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