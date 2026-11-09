روسيا تقصف محطات كهرباء في أوكرانيا وسفينة بالبحر الأسود

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أعلنت ، اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة الروسية قصفت ثلاث محطات كهرباء فرعية في أنحاء الليلة الماضية، كما قصفت سفينة شحن في قالت موسكو إنها تزود أوكرانيا بالأسلحة.وأعلنت أن قواتها استهدفت محطات كهرباء فرعية في مقاطعات ودنيبروبتروفسك وتشيركاسي وفينيتسا، إضافةً لضرب مصنع "غلوبين" في مقاطعة بولتافا.كما أعلنت الروسية أن قواتها استهدفت سفينة شحن في البحر الأسود أوديسا، كانت تنقل أسلحة ومعدات عسكرية للقوات .وجاء في بيان الوزارة، اليوم الاثنين: "في البحر الأسود جنوب غرب أوديسا، تم ضرب سفينة شحن كانت تنقل أسلحة ومعدات عسكرية للقوات الأوكرانية".يأتي ذلك فيما أعيد فتح في العاصمة الأوكرانية كييف أمام حركة المرور، مع فرض قيود، بعدما تعرض لأضرار جراء هجمات روسية بالصواريخ والطائرات المسيرة.وأعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو ذلك عبر تطبيق " "، عقب إجراء خبراء فحصاً فنياً للجسر. وجرى فتح حارة مرورية واحدة من الضفة اليسرى إلى الضفة اليمنى لنهر دنيبرو، مقابل فتح حارتين في الاتجاه المعاكس.وتقسم مياه نهر دنيبرو مدينة كييف، التي يبلغ عدد سكانها 3 ملايين نسمة، إلى ضفتين، ويؤدي أي تعطيل لحركة المرور على الجسور إلى اضطراب كبير في الحياة اليومية بالمدينة.