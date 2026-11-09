على وقع التوتر مع إيران.. وزراء مجموعة الـ7 يجتمعون في باريس

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يجتمع وزراء خارجية مجموعة السبع، الاثنين والثلاثاء، في باريس فيما يسعى حلفاء لتجنب تصعيد جديد بين واشنطن وطهران والضغط من أجل تسوية تنهي الحرب في أوكرانيا.وأكد الأميركي ماركو روبيو مشاركته في الاجتماعات الاثنين والثلاثاء إلى جانب نظرائه الألماني يوهان فاديفول والبريطاني إد ميليباند والكندية أنيتا أناند والفرنسي جان نويل بارو والإيطالي أنطونيو تاياني والياباني توشيميتسو موتيغي، علما أنه في آذار، لم يشارك سوى ليوم واحد فقط.وسيُعقد اللقاء في مقر في باريس بدلاً من مدينة مارسيليا، إثر تغيير طرأ في اللحظة الأخيرة لاعتبارات تتعلق بجدول الأعمال بحسب التوضيح الرسمي.وسيكون ملفاً محورياً في المحادثات كما كانت الحال خلال اجتماعات الدول السبع في آذار، مع التركيز بشكل خاص على الأمن البحري ومضيق هرمز وقضايا الطاقة، وفق ما أفادت وزارة الخارجية الفرنسية.داخل مجموعة السبع، تجد الولايات المتحدة نفسها معزولة منذ شنّت في شباط مع ضربات على ردت عليها إيران بإغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره جزء كبير من الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال، ما تسبب في ارتفاع حاد في أسعار الطاقة.واتسع نطاق الحرب بسرعة في الشرق الأوسط، إذ فتح في جبهة مع إسرائيل التي ردت بحملة غارات كثيفة وتوغل بري في الجنوب، فيما ردت القصف الأميركي باستهداف دول في المنطقة.وبالنسبة إلى فرنسا، يمثل لبنان الأولوية الدبلوماسية الأكثر إلحاحاً في الوقت الراهن وأكدت وزار ة الخارجية الفرنسية أن هذا الملف سيطرح للنقاش خلال القمة.وتسعى باريس لوضع آلية في غضون أسابيع قليلة تضمن وجوداً دولياً بعد انتهاء ولاية قوة الموقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) في 31 كانون الأول.وستكون هذه الرحلة الخارجية الأولى التي يقوم بها روبيو منذ الفوز الكاسح الذي حققه الديمقراطيون في انتخابات منتصف الولاية في الولايات المتحدة والذي منحهم السيطرة على مجلسي الكونغرس اعتباراً من كانون الثاني.وسيُتيح اجتماع وزراء مجموعة السبع فرصة أولى لحلفاء واشنطن لتقويم توجهات إدارة ورصد أي تحولات محتملة في سياستها الخارجية، خصوصاً فيما يتعلق بأوكرانيا التي تعد ملفاً رئيسياً آخر على جدول أعمال المناقشات.