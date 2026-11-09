تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

على وقع التوتر مع إيران.. وزراء مجموعة الـ7 يجتمعون في باريس

Lebanon 24
09-11-2026 | 02:27
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
على وقع التوتر مع إيران.. وزراء مجموعة الـ7 يجتمعون في باريس
على وقع التوتر مع إيران.. وزراء مجموعة الـ7 يجتمعون في باريس photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يجتمع وزراء خارجية مجموعة السبع، الاثنين والثلاثاء، في باريس فيما يسعى حلفاء الولايات المتحدة لتجنب تصعيد جديد بين واشنطن وطهران والضغط من أجل تسوية تنهي الحرب في أوكرانيا.
Advertisement

وأكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مشاركته في الاجتماعات الاثنين والثلاثاء إلى جانب نظرائه الألماني يوهان فاديفول والبريطاني إد ميليباند والكندية أنيتا أناند والفرنسي جان نويل بارو والإيطالي أنطونيو تاياني والياباني توشيميتسو موتيغي، علما أنه في آذار، لم يشارك سوى ليوم واحد فقط.

وسيُعقد اللقاء في مقر وزارة الخارجية الفرنسية في باريس بدلاً من مدينة مارسيليا، إثر تغيير طرأ في اللحظة الأخيرة لاعتبارات تتعلق بجدول الأعمال بحسب التوضيح الرسمي.

وسيكون الشرق الأوسط ملفاً محورياً في المحادثات كما كانت الحال خلال اجتماعات الدول السبع في آذار، مع التركيز بشكل خاص على الأمن البحري ومضيق هرمز وقضايا الطاقة، وفق ما أفادت وزارة الخارجية الفرنسية.

داخل مجموعة السبع، تجد الولايات المتحدة نفسها معزولة منذ شنّت في شباط مع إسرائيل ضربات على إيران ردت عليها إيران بإغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره جزء كبير من الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال، ما تسبب في ارتفاع حاد في أسعار الطاقة.

واتسع نطاق الحرب بسرعة في الشرق الأوسط، إذ فتح حزب الله في لبنان جبهة مع إسرائيل التي ردت بحملة غارات كثيفة وتوغل بري في الجنوب، فيما ردت إيران على القصف الأميركي باستهداف دول في المنطقة.

وبالنسبة إلى فرنسا، يمثل لبنان الأولوية الدبلوماسية الأكثر إلحاحاً في الوقت الراهن وأكدت وزار ة الخارجية الفرنسية أن هذا الملف سيطرح للنقاش خلال القمة.

وتسعى باريس لوضع آلية في غضون أسابيع قليلة تضمن وجوداً دولياً بعد انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة الموقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) في 31 كانون الأول.

وستكون هذه الرحلة الخارجية الأولى التي يقوم بها روبيو منذ الفوز الكاسح الذي حققه الديمقراطيون في انتخابات منتصف الولاية في الولايات المتحدة والذي منحهم السيطرة على مجلسي الكونغرس اعتباراً من كانون الثاني.

وسيُتيح اجتماع وزراء مجموعة السبع فرصة أولى لحلفاء واشنطن لتقويم توجهات إدارة دونالد ترامب ورصد أي تحولات محتملة في سياستها الخارجية، خصوصاً فيما يتعلق بأوكرانيا التي تعد ملفاً رئيسياً آخر على جدول أعمال المناقشات.
 
مواضيع ذات صلة
روبيو إلى باريس للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع
lebanon 24
Lebanon24
09/11/2026 11:50:23 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان مجموعة العشرين: اجتماع وزراء الخارجية بحث التوترات الجيوسياسية بما في ذلك مضيق هرمز وباب المندب
lebanon 24
Lebanon24
09/11/2026 11:50:23 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع السعودي: بحثت مع وزير الحرب الأميركي جهود خفض التصعيد واحتواء التوتر بالمنطقة
lebanon 24
Lebanon24
09/11/2026 11:50:23 Lebanon 24 Lebanon 24
كالاس تتهم لافروف بعرض أكاذيب حول النزاع في أوكرانيا خلال اجتماع مجموعة العشرين
lebanon 24
Lebanon24
09/11/2026 11:50:23 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزارة الخارجية

الأمم المتحدة

وزير الخارجية

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

إيران على

الفرنسية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:35 | 2026-11-09
Lebanon24
04:33 | 2026-11-09
Lebanon24
04:29 | 2026-11-09
Lebanon24
04:25 | 2026-11-09
Lebanon24
04:23 | 2026-11-09
Lebanon24
04:20 | 2026-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24