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عربي-دولي

الشرطة البولندية تُعلن وفاة منفذ هجوم كراكوف في المستشفى

Lebanon 24
09-11-2026 | 02:32
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الشرطة البولندية تُعلن وفاة منفذ هجوم كراكوف في المستشفى
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أكدت الشرطة البولندية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، وفاة منفذ هجوم إطلاق النار في مدينة كراكوف، متأثرا بإصاباته داخل المستشفى.
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وقالت قيادة شرطة إقليم بولندا الصغرى، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، إن الرجل فارق الحياة متأثرا بجروحه في المستشفى صباح اليوم.

وكان الرجل البالغ من العمر 24 عاما قد أصيب خلال تمكن الشرطة من السيطرة عليه في ثاني أكبر مدن بولندا، وكانت السلطات تحقق معه للاشتباه في تورطه في عمل إرهابي.

وكان المسلح قد أطلق النار يوم السبت الماضي من سيارة متحركة على أشخاص في ساحة السوق بمدينة كراكوف، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص.

وفي وقت لاحق، عُثر على جثامين أقرب أفراد أسرته داخل منزل سكني في بلدة أوستروفيتس شفيتوكرزيسكي الصغيرة شمال شرقي كراكوف، وهم والده ووالدته وشقيقته. ويُعتقد أنه قتلهم أيضا.

وكان المتحدث باسم الشرطة البولندية، أندريه فيوليك، أفاد، الأحد، بأن الأشخاص الثلاثة الذين تم العثور عليهم بعد أن فارقوا الحياة في منزل المسلح الذي أطلق النار بالساحة الرئيسية لمدينة كراكوف، هم والداه وشقيقته، وذلك بحسب ما نقلته إذاعة "آر إم إف - إف إم" البولندية.

وتم العثور على الجثث خلال عملية أمنية قامت بها الشرطة مساء أ السبت، في منزل المسلح البالغ من العمر 24 عاما في بلدة أوستروفيتش شفينتوكرشيسكي، على بعد ساعتين بالسيارة شمال شرقي كراكوف.
 
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