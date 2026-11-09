تصعيد جديد بين إيران وأميركا.. صواريخ أبعد وبوابة حديدية

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رفعت القيد الذاتي الذي وضعته على مدى صواريخها الباليستية عند ألفي كيلومتر، في خطوة قد تفتح الباب أمام تطوير أسلحة قادرة على الوصول إلى أهداف أبعد، بينما وسعت ضغوطها على طهران بإطلاق قوة مهام تستهدف طرق نقل الأسلحة والمواد الخاضعة للعقوبات عبر البر وبحر قزوين.وتزامن التصعيد العسكري والاقتصادي مع كشف بغداد عن طلب أميركي بإغلاق معظم المعابر الحدودية مع إيران، في تحرك حذرت من تأثيره على الاقتصاد العراقي.أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري ، العميد حسين محبي، أن القيد الذي فرضته طهران على نفسها بشأن مدى الصواريخ الباليستية "رفع"، بعد سنوات من تحديد سقف المدى عند ألفي كيلومتر.ولم يحدد محبي المدى الذي قد تصل إليه الصواريخ بعد إلغاء القيد، كما لم يكشف ما إذا كانت إيران طورت أو نشرت بالفعل صواريخ قادرة على تجاوز السقف السابق.ولا يعرف عن إيران امتلاكها حاليا صواريخ باليستية عاملة يتجاوز مداها ألفي كيلومتر، إلا أن مسؤولين أميركيين سبق أن حذروا من إمكان استخدام تقنيات برنامج الفضاء الإيراني في تطوير صواريخ بعيدة المدى.ويتيح مدى ألفي كيلومتر للصواريخ الإيرانية الوصول إلى والقواعد الأميركية في أجزاء واسعة من ، بينما قد يوسع تجاوز هذا السقف قائمة الأهداف الواقعة ضمن مداها.وجدد محبي تهديدات سابقة باستخدام أسلحة وتكتيكات جديدة إذا تعرضت إيران لهجوم آخر من الولايات المتحدة أو إسرائيل، مؤكدا أن أي مصدر تعتبره طهران تهديدا خطيرا قد يتحول إلى هدف.لكنه لم يقدم تفاصيل بشأن طبيعة الأسلحة الجديدة أو قدراتها، ما يجعل هذه التصريحات تهديدا سياسيا وعسكريا لا دليلا على نشر منظومات جديدة فعليا.في المقابل، أعلنت القيادة المركزية الأميركية تشكيل قوة مهام تحمل اسم "البوابة الحديدية"، بهدف توسيع الضغط على طرق الإمداد الإيرانية خارج الممرات البحرية التقليدية.وتتخذ القوة من مقر القيادة المركزية في تامبا بولاية فلوريدا مقرا لها، وتضم نحو 20 عسكريا ومدنيا، وستنسق عملها مع وزارات الخزانة والخارجية والعدل وأجهزة الاستخبارات الأميركية.وتركز مهمتها على تعطيل نقل أنظمة الأسلحة المتطورة والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج والمواد الخاضعة للعقوبات، إلى جانب الحد من التدفقات المالية غير المشروعة عبر الحدود البرية الإيرانية ومسارات الشحن في بحر قزوين.وقال قائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر إن تعزيز التعاون بين المؤسسات الأميركية سيقيد قدرة تمويل الجماعات المسلحة وإعادة بناء مصانع الأسلحة وتجديد قدراتها العسكرية.ولم تكشف القيادة المركزية الآليات التي ستستخدمها القوة لتعطيل حركة المواد عبر الحدود، أو ما إذا كانت ستنسق مباشرة مع الدول المجاورة لإيران.بالتزامن مع إطلاق القوة الجديدة، كشف العراقي فؤاد حسين أن وزارة الخزانة الأميركية طلبت من بغداد إغلاق جميع المعابر الحدودية مع إيران باستثناء معبرين، أحدهما في إقليم كردستان.وقال حسين إن العراق يملك عددا كبيرا من المعابر الرسمية وغير الرسمية مع إيران، وإن إغلاق معظمها سيكون صعبا وسيؤثر في الاقتصاد العراقي، مؤكدا استمرار المحادثات مع واشنطن بشأن الطلب.وكان العراق قد أغلق منفذ الشيب الحدودي في 21 تشرين الاول أمام المسافرين والمركبات والشاحنات حتى إشعار آخر، بهدف مراجعة الإجراءات الأمنية وتركيب معدات للكشف عن تهريب المواد المحظورة.وتكشف التطورات عن انتقال المواجهة إلى مسارين متوازيين: إيران توسع هامش الردع الصاروخي وتلوح بأسلحة جديدة، بينما تحاول واشنطن تضييق طرق الإمداد والتمويل التي قد تساعد طهران على إعادة بناء قدراتها العسكرية.