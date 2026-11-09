مصر تعلن تطورا جديدا بعد حادث القطارين المأساوي

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أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الإثنين، استئناف حركة القطارات على خط السد العالي، بعد الانتهاء من رفع العربات المتضررة جراء تصادم قطاري ركاب في محافظة ، الأحد، في حادث أسفر عن سقوط قتلى ومصابين.وذكرت الهيئة، في بيان، أن فرق العمل انتهت من رفع العربات المتضررة من تصادم القطارين رقمي 134 و2010، الذي وقع بين محطتي كفر عمار والرقة بمحافظة الجيزة، واستعادة كفاءة السكة بما يسمح بعودة حركة القطارات إلى طبيعتها.وقدمت الهيئة اعتذارها للركاب عن التأخيرات التي شهدتها بعض الرحلات نتيجة الحادث وأعمال رفع العربات، معربة عن تعازيها لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.تفاصيل الحادث وحصيلة الضحاياوكان الحادث قد وقع، الأحد، عندما اصطدمت مقدمة رقم 134، المتجه من الجيزة إلى الفيوم، بمؤخرة القطار رقم 2010، المتجه من القاهرة إلى أسوان، بين محطتي كفر عمار والرقة بمنطقة العياط.وأسفر التصادم عن خروج عدد من العربات عن القضبان، مما أدى إلى توقف حركة القطارات على خطوط الوجه القبلي، قبل الدفع بفرق الطوارئ والأوناش لرفع آثار الحادث.وذكرت صحيفة " "، الإثنين، أن الحادث أسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 114 آخرين، مشيرة إلى خروج 45 مصابا من المستشفيات بعد تحسن حالتهم الصحية.وكان قد وجه بتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، وسرعة التحقيق في ملابسات الحادث ومحاسبة كل من يثبت تقصيره.كما وجه رئيس الوزراء بتقديم الدعم لأسر الضحايا والمصابين، ومتابعة جهود إعادة حركة القطارات، فيما تقرر رفع قيمة التعويضات الاستثنائية لحالات الوفاة والعجز الكلي المستديم من 30 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه.ولم تعلن الجهات المختصة حتى الآن النتائج النهائية للتحقيقات أو الأسباب الفنية التي أدت إلى التصادم.