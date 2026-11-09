وسط تصاعد الضغوط المناخية والجيوسياسية.. انطلاق مؤتمر "كوب31 " في تركيا

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يجتمع ممثلو نحو 200 دولة في في إطار أعمال مؤتمر السنوي المعني بالمناخ وسط ضغوط متزايدة على الدول لاتخاذ إجراءات عقب عام شهد كوارث ناجمة عن ظواهر جوية قصوى، لكن خلافا برز منذ البداية بين المفاوضين من دول غنية ونامية بشأن قضايا التمويل.وتأخر افتتاح مؤتمر "كوب31 " المقام في مدينة أنطاليا على ساحل لمدة ساعة دون تقديم أي تفسير.وخاض المفاوضون نقاشات استمرت حتى ساعة متأخرة الأحد حول مطالب الدول النامية بإدراج بنود تتعلق بالتمويل ضمن جدول الأعمال الرسمي.وقال رئيس وفد منظمة غرينبيس إلى المؤتمر جاسبر إنفينتور "كانت بداية صعبة لمؤتمر كوب31".وبموجب اتفاقيات الأمم المتحدة للمناخ، قدمت الدول المتقدمة التي تتحمل تاريخيا مسؤولية الجزء الأكبر من انبعاثات غازات الدفيئة، دعما ماليا لمساعدة الدول النامية على التكيف مع تداعيات التغير المناخي والتحول نحو طاقة أنظف. غير أن الدول الأكثر فقرا ترى أن هذه المبالغ لا تزال غير كافية.وذكر إنفينتور أن الدول المتقدمة تتخذ "موقفا متشددا" بشأن إدراج منصة تم الاتفاق عليها خلال مؤتمر كوب30 في العام الماضي، تهدف إلى مناقشة آليات تقديم الدول الغنية التمويل للدول النامية.وتسعى الدول الإفريقية إلى إدراج بند في جدول أعمال مؤتمر "كوب31 " لمناقشة زيادة تمويل جهود التكيف بثلاث مرات، بهدف مساعدة الدول الأكثر فقرا على تغطية تكاليف تدابير مثل بناء حواجز بحرية أو زراعة محاصيل مقاومة للجفاف.