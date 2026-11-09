رداً على تصريحات روبيو.. بقائي: مطالب طهران من واشنطن مشروعة

أكد المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي اليوم الاثنين، أن مقترح خطة اليومين المقدم من لواشنطن هو الأكثر منطقية بين المقترحات المطروحة على الطاولة، وأن المشاورات المستمرة مع الدولتين الوسيطتين باكستان وقطر متواصلة.وأضاف تعليقاً على تصريحات الأميركي، أن طهران لن توقع وتنفذ إلا اتفاقاً يضمن والحقوق القانونية للشعب بشكل كامل؛ لأن التراجع عن هذه الحقوق المنطقية، فضلاً عن الإضرار بالمصالح الوطنية، من شأنه أن يقوّض الأمن الإقليمي أيضاً.كما أشار المتحدث باسم الخارجية الإيراني إلى أن قوة "البوابة الحديدية" محاولة أميركية لصرف الانتباه عن نتائج انتخابات التجديد النصفي.

ورحب بقائي بالدور الإيجابي والبنّاء للصين في سبيل خفض التوترات وتعزيز السلام والاستقرار في منطقة وغرب ، قائلاً جرت المشاورات الأخيرة بين والصين في إطار استمرار الحوارات الوثيقة والاستراتيجية بين البلدين في المجالات الثنائية والأمن الإقليمي والتطورات الدولية.مطالب غير قانونية أو غير منطقيةوفي وقت سابق، أعلن روبيو أن تعتبر مطالب إيران بشأن التسوية غير مقبولة، وفي بعض الحالات مستفزة وغير واقعية، مشيراً إلى أن المفاوضات لا تحقق نتائج ملموسة.وقال بقائي خلال إحاطة إعلامية: "هل هذه المطالب غير قانونية أو غير منطقية؟ إن هجوم الولايات المتحدة على إيران في ذروة المفاوضات أمر غير منطقي ومتعجرف".ووفقا له، تطالب طهران بأن ترفع غير القانونية، وتوقف الحصار البحري والحرب، قبل بدء أي مفاوضات.وأضاف بقائي أن الخطة الإيرانية ذات اليومين ما زالت مطروحة على طاولة المفاوضات، وفي حال نفّذت واشنطن مطالب طهران، فسيُعاد الأمن إلى مضيق هرمز في غضون يومين.