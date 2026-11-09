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عربي-دولي

رداً على تصريحات روبيو.. بقائي: مطالب طهران من واشنطن مشروعة

Lebanon 24
09-11-2026 | 04:05
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رداً على تصريحات روبيو.. بقائي: مطالب طهران من واشنطن مشروعة
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أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم الاثنين، أن مقترح خطة اليومين المقدم من طهران لواشنطن هو الأكثر منطقية بين المقترحات المطروحة على الطاولة، وأن المشاورات المستمرة مع الدولتين الوسيطتين باكستان وقطر متواصلة.
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وأضاف تعليقاً على تصريحات وزير الخارجية الأميركي، أن طهران لن توقع وتنفذ إلا اتفاقاً يضمن المصالح الوطنية والحقوق القانونية للشعب الإيراني بشكل كامل؛ لأن التراجع عن هذه الحقوق المنطقية، فضلاً عن الإضرار بالمصالح الوطنية، من شأنه أن يقوّض الأمن الإقليمي أيضاً.

كما أشار المتحدث باسم الخارجية الإيراني إلى أن قوة "البوابة الحديدية" محاولة أميركية لصرف الانتباه عن نتائج انتخابات التجديد النصفي.
ورحب بقائي بالدور الإيجابي والبنّاء للصين في سبيل خفض التوترات وتعزيز السلام والاستقرار في منطقة الخليج وغرب آسيا، قائلاً جرت المشاورات الأخيرة بين إيران والصين في إطار استمرار الحوارات الوثيقة والاستراتيجية بين البلدين في المجالات الثنائية والأمن الإقليمي والتطورات الدولية.

مطالب غير قانونية أو غير منطقية
وفي وقت سابق، أعلن روبيو أن الولايات المتحدة تعتبر مطالب إيران بشأن التسوية غير مقبولة، وفي بعض الحالات مستفزة وغير واقعية، مشيراً إلى أن المفاوضات لا تحقق نتائج ملموسة.

وقال بقائي خلال إحاطة إعلامية: "هل هذه المطالب غير قانونية أو غير منطقية؟ إن هجوم الولايات المتحدة على إيران في ذروة المفاوضات أمر غير منطقي ومتعجرف".

ووفقا له، تطالب طهران بأن ترفع واشنطن العقوبات غير القانونية، وتوقف الحصار البحري والحرب، قبل بدء أي مفاوضات.وأضاف بقائي أن الخطة الإيرانية ذات اليومين ما زالت مطروحة على طاولة المفاوضات، وفي حال نفّذت واشنطن مطالب طهران، فسيُعاد الأمن إلى مضيق هرمز في غضون يومين.
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