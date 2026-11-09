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عربي-دولي

مجموعتا قرصنة بيلاروسية وأوكرانية تسربان سجلات السرية.. مقتل نحو 400 ألف روسي في حرب أوكرانيا

Lebanon 24
09-11-2026 | 04:09
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مجموعتا قرصنة بيلاروسية وأوكرانية تسربان سجلات السرية.. مقتل نحو 400 ألف روسي في حرب أوكرانيا
مجموعتا قرصنة بيلاروسية وأوكرانية تسربان سجلات السرية.. مقتل نحو 400 ألف روسي في حرب أوكرانيا photos 0
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كشفت بيانات سرية مسربة من هيئة الإحصاء الروسية «روسستات» عن تسجيل وفاة نحو 400 ألف روسي ممن شاركوا في القتال بأوكرانيا منذ بدء الغزو الشامل في فبراير (شباط) 2022، في حصيلة تكشف جانباً من الكلفة البشرية للحرب، وسط استمرار موسكو في حجب الأرقام الرسمية لخسائرها العسكرية.
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وذكرت وكالة «بلومبيرغ» أن البيانات تستند إلى ملايين شهادات الوفاة، وتتضمن محل إقامة المتوفين وأعمارهم وأماكن الوفاة. وحصلت عليها مجموعة «Cyber Partisans» البيلاروسية المعارضة بالتعاون مع مجموعة القرصنة الأوكرانية «Silent Crow»، قبل أن تشاركاها مع «بلومبيرغ» وعدد محدود من المؤسسات الإعلامية.

اختراق واسع لأنظمة الهيئة
وأعلنت المجموعتان مسؤوليتهما عن اختراق البنية الرقمية للهيئة، وقالتا إنهما وصلتا إلى أنظمة داخلية وقواعد بيانات ووثائق إحصائية سرية. وبحسب المعلومات المتعلقة بالعملية، شمل الاختراق نحو 25 ألف جهاز كمبيوتر تابع للهيئة، مع استخراج قرابة 23 تيرابايت من البيانات، تضمنت سجلات إحصائية ووثائق إدارية وبيانات عن الوفيات وأسبابها.
تفاوت كبير بين الأقاليم
وتُظهر السجلات الخاصة بالرجال بين 18 و49 عاماً تفاوتاً جغرافياً لافتاً؛ إذ بلغت الوفيات المرتبطة بالقتال نحو ثلث إجمالي الوفيات في أقاليم نائية وسيبيرية مثل بورياتيا وتوفا، مقابل نحو 10% في موسكو وسانت بطرسبرغ. ويعكس ذلك تفاوت أعباء الحرب بين المناطق، خصوصاً الأقاليم البعيدة والأقل ازدهاراً اقتصادياً، التي شكلت مصدراً مهماً للتجنيد.

وتكتسب البيانات أهمية إضافية لأنها تتيح للباحثين تحليل التوزيع الجغرافي والديموغرافي للخسائر، في وقت يصعب فيه الحصول على أرقام مستقلة ودقيقة.

موسكو تقر بالهجمات وتنفي التسريب
من جانبها، أقرت «روسستات» بتعرض بنيتها التحتية لهجمات سيبرانية، لكنها نفت وجود أدلة على اختراق قواعد البيانات الرئيسية أو تسريب المعلومات السرية، مؤكدة اتخاذ إجراءات تقنية للتعامل مع الهجمات بالتعاون مع الجهات المختصة. وكانت المجموعتان قد نشرتا رسائل على موقع الهيئة تشير إلى الاختراق، في خطوة هدفت إلى الكشف عن حجم العملية والضغط على المؤسسات الحكومية الروسية.
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