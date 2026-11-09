مجموعتا قرصنة بيلاروسية وأوكرانية تسربان سجلات السرية.. مقتل نحو 400 ألف روسي في حرب أوكرانيا

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كشفت بيانات سرية مسربة من هيئة الإحصاء الروسية «روسستات» عن تسجيل وفاة نحو 400 ألف روسي ممن شاركوا في القتال بأوكرانيا منذ بدء الغزو الشامل في فبراير (شباط) 2022، في حصيلة تكشف جانباً من الكلفة البشرية للحرب، وسط استمرار في حجب الأرقام الرسمية لخسائرها العسكرية.وذكرت وكالة «بلومبيرغ» أن البيانات تستند إلى ملايين شهادات الوفاة، وتتضمن محل إقامة المتوفين وأعمارهم وأماكن الوفاة. وحصلت عليها مجموعة «Cyber Partisans» البيلاروسية بالتعاون مع مجموعة القرصنة «Silent Crow»، قبل أن تشاركاها مع «بلومبيرغ» وعدد محدود من المؤسسات الإعلامية.اختراق واسع لأنظمة الهيئةوأعلنت المجموعتان مسؤوليتهما عن اختراق البنية الرقمية للهيئة، وقالتا إنهما وصلتا إلى أنظمة داخلية وقواعد بيانات ووثائق إحصائية سرية. وبحسب المعلومات المتعلقة بالعملية، شمل الاختراق نحو 25 ألف جهاز كمبيوتر تابع للهيئة، مع استخراج قرابة 23 تيرابايت من البيانات، تضمنت سجلات إحصائية ووثائق إدارية وبيانات عن الوفيات وأسبابها.