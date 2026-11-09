روسيا وإسرائيل وحسابات "ماغا" تستغل اضطرابات فرنسا.. تقارير تكشف

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كشف تقريران وفرنسي أن شبكات روسية وحسابات مرتبطة بإسرائيل وحركة "لنجعل أميركا عظيمة مجدداً" (ماغا) استغلت أعمال الشغب التي شهدتها الشهر الماضي، عبر حملات على هدفت إلى نشر روايات مضللة وتأجيج الانقسام الداخلي.وبحسب ما أوردته وكالة «رويترز»، فإن شبكة روسية سرية تُعرف باسم «عملية أوفرلود» نشرت مقاطع فيديو ومعلومات مضللة حمّلت الهجرة مسؤولية الاضطرابات، وصوّرت الحكومة على أنها فقدت السيطرة على الوضع.وأشار تقييم لوزارة الخارجية الفرنسية إلى أن المنشورات العشرة الأكثر مشاهدة المرتبطة بحسابات «ماغا» حصدت أكثر من 49 مليون مشاهدة على منصة «إكس»، فيما تجاوزت مشاهدات المنشورات المرتبطة بمسؤولين وحسابات إسرائيلية 35 مليوناً خلال الفترة الممتدة بين 16 و18 تشرين الأول.وفي المقابل، لم تتجاوز مشاهدات أبرز المنشورات المرتبطة بروسيا 2.8 مليون مشاهدة خلال الفترة نفسها.وأكدت التقييمات أن هذه الأنشطة لم تتسبب في اندلاع الاحتجاجات أو تصعيدها، بل استغلت الاضطرابات القائمة لتحقيق أهداف سياسية، من خلال إثارة المخاوف والانقسامات وتعزيز الخطاب المعادي للهجرة.وكان قد أشار إلى عدم وجود تدخل أجنبي واضح وراء الاحتجاجات، لكنه حذّر من وجود محاولات للتلاعب بالمعلومات واستغلال الأحداث