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عربي-دولي

رغم تمسك موسكو بالصيغة الثلاثية.. أوروبا تقترب من طاولة مفاوضات أوكرانيا بأبوظبي

Lebanon 24
09-11-2026 | 04:11
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رغم تمسك موسكو بالصيغة الثلاثية.. أوروبا تقترب من طاولة مفاوضات أوكرانيا بأبوظبي
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يعتزم ممثلو دول "الترويكا الأوروبية"، التي تضم بريطانيا وفرنسا وألمانيا، حضور المفاوضات الثلاثية بشأن تسوية النزاع الأوكراني في الإمارات، حسبما أفادت صحيفة "بوليتيكو" الأوروبية، نقلا عن مصادر.

ووفقا للصحيفة، من المتوقع أن تتمثل دول "الترويكا الأوروبية" في المفاوضات على مستوى مستشاري الأمن القومي، ونقلت عن مسؤول ألماني لم تكشف هويته قوله إن اجتماع أبوظبي سيكون "اجتماعا تمهيديا"، يعقبه "اجتماع إضافي"، على أن يتم تحديد الصيغة النهائية "مع تقدم سير المفاوضات".
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وأكد المسؤول أن مستشاري الأمن القومي لن يشاركوا على الأرجح بشكل مباشر في المفاوضات، بل سيكتفون "بالتواجد على مقربة من مكان انعقادها".
ومن المقرر أن تعقد المفاوضات الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن التسوية الأوكرانية يومي 10 و11 تشرين الثاني في أبوظبي، برئاسة مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، للوفد الروسي.

وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قد أعلن في وقت سابق أن المفاوضات ستتناول الضمانات الأمنية المتبادلة لروسيا وأوكرانيا، مؤكدا استحالة مشاركة ممثلين عن الدول الأوروبية في مفاوضات أبوظبي، نظرا إلى الاتفاق المسبق على عقدها بصيغة ثلاثية.

وفي المقابل أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، أن موسكو تثمن جهود الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للتوصل إلى تسوية في أوكرانيا.

وقال شويغو، في الاجتماع السنوي الرابع عشر لأمناء مجالس الأمن في الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة: "نرى جهوداً حقيقية واهتماماً من جانب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وفريقه فيما يتعلق بالسلام في أوكرانيا. ونحن نقدر ذلك بالتأكيد".

في الوقت نفسه، أكد شويغو "استمرار عملية عسكرة أوروبا، وتزايد النفقات العسكرية". مضيفاً "تُستخدم التدريبات العسكرية لمحاكاة هجوم باتجاه الشرق بشكل واضح.

وفي بولندا ودول البلطيق، يجري تحديث وتوسيع البنية التحتية العسكرية لحلف الناتو بشكل منهجي. وبالتزامن مع ذلك، تجري عمليات استطلاع تقني لأراضي روسيا وبيلاروس، وتتكرر الاستفزازات في المناطق الحدودية".
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