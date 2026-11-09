أنور قرقاش: عواقب الحرب الأميركية على إيران قد تستمر لفترة طويلة

نبّه المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
، أنور قرقاش، اليوم الإثنين، إلى أن المنطقة قد تواجه حالة من الضبابية لفترة طويلة، مشيرا إلى أن التوصل إلى تسوية سياسية شاملة بين الولايات المتحدة
وإيران لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 8 أشهر يبدو أمرا صعبا.
وقال قرقاش، خلال مشاركته في "ملتقى أبوظبي الاستراتيجي"، إن المنطقة ينبغي أن تتهيأ لفترة طويلة من الضبابية، لا يمكن خلالها اعتبار التوصل إلى حل حاسم أو إرساء نظام إقليمي مستقر أمرا مفروغا منه.
ولفت إلى أن عواقب الحرب الأميركية على إيران
"قد تستمر لفترة طويلة"، ما يتطلب من الإمارات
الاستثمار في قدراتها الدفاعية، والحفاظ على قوة ردع يمكن التعويل عليها، وتوطيد شراكاتها الأمنية الدولية.
وأشار قرقاش إلى أن الإمارات عارضت الحرب الأميركية على إيران منذ بدايتها، مذكرا بأنه قال في كلمة ألقاها في المنامة في الأول من تشرين الثاني، إن بلاده "مستعدة للأسوأ"، وسط مخاوف إقليمية من احتمال شن الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران، ورد طهران
بمهاجمة دول الخليج
، كما فعلت في وقت سابق من العام الجاري.