خزنة سرّية بنظام إسرائيلي داخل قصر رئيس دولة.. ماذا تخفي؟

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وبحسب التقارير، تسبّب انهيار البنك في حرمان نحو 2.9 مليون عميل من الوصول إلى حساباتهم المصرفية.وأظهرت مقاطع مصوّرة نشرتها وسائل إعلام محلية العثور على خزنة سرّية مخبّأة خلف جدار زائف داخل .ونقلت قناة "ABC باراغواي" عن ممثلين للنيابة العامة شاركوا في عملية التفتيش أن الخزنة قد تكون مزوّدة بنظام أمني إسرائيلي متطوّر يعتمد تقنية التعرّف إلى قزحية .كذلك، كشفت عملية التفتيش عن ممر سرّي ينتهي بباب مصفّح مخفي، مزوّد بنظام حماية من المستوى السابع، يعتمد تقنيات التعرّف إلى الوجه وقزحية العين وبصمة الإصبع، إضافةً إلى رمز سرّي ومفاتيح من نوع "مولتيلوك".ولم يتمكّن المحققون من فتح الباب بسبب تعقيد نظام الحماية، ما اضطرهم إلى مغادرة الموقع من دون الوصول إلى محتويات الخزنة.وفي السياق، أفادت قناة "ABC باراغواي" بأن تكلفة بلغت نحو 7.7 مليارات غواراني، موّلها بينيا عبر قروض حصل عليها من بنك "أوينو" نفسه.وأشارت إلى أن بينيا حصل في أيار 2024 على قرضين متزامنين بقيمة إجمالية بلغت 3.548 مليارات غواراني، فيما تعادل أقساطهما الشهرية نحو ستة أضعاف راتبه الرسمي كرئيس للجمهورية.