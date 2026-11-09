ماذا كشفت الانتخابات الاميركية من مفاجآت في صفوف الشباب؟

حقق في انتخابات التجديد النصفي الثلاثاء الماضي تفوقا كبيرا بين ناخبي "الجيل زد"، أي الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما، بفارق اقترب من 50 نقطة مئوية، وفقا لاستطلاعات آراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع.ويمثل ذلك تحولا لافتا مقارنة بعام 2024، عندما خسر الحزب جزءا مهما من تأييده بين الشباب.فبعدما اعتُبر الناخبون دون سن الثلاثين لفترة طويلة جزءا أساسيا من للديمقراطيين، اتجهت شريحة منهم نحو اليمين ودعمت ، مدفوعة بوعوده بتحسين أوضاعهم الاقتصادية وتوفير فرص أفضل لهم.لكن في الأسبوع الماضي، وجّه الجيل الأصغر من الناخبين رسالة رفض قوية للجمهوريين، وقرر منح فرصة جديدة، متجاوبا مع خطابهم الذي يركز على التغيير.

كيف قاد الناخبون الشباب الديمقراطيين إلى الفوز؟تاريخيا، يسجل الأميركيون الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما معدلات مشاركة انتخابية أقل من الفئات العمرية الأكبر سنا، ولم تكن انتخابات هذا العام استثناء.فقد شكل ناخبو "الجيل زد" نحو 11 بالمئة من إجمالي المشاركين في التصويت يوم الثلاثاء، حسبما ذكر موقع شبكة الإذاعة الوطنية العامة الأميركية.ومع ذلك، ربما كان تأثير الشباب الأكبر في هوامش الفوز والخسارة بسباقات مجلسي النواب والشيوخ، خصوصا في الدوائر والولايات التي تمكن فيها من انتزاع مقاعد كانت تحت سيطرة الجمهوريين.ويقدم سباق في ولاية تكساس مثالا بارزا على ذلك.فقد فاز المرشح الديمقراطي جيمس تالاريكو في الولاية بفارق 12 نقطة مئوية، لكن عند النظر إلى أصوات ناخبي "الجيل زد" وحدهم، يتبين أنه تفوق بفارق بلغ 60 نقطة مئوية.