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عربي-دولي

بعد السيطرة على الكونغرس.. الديمقراطيون يتطلعون للتحقيق مع ماسك وشركات كبرى

Lebanon 24
09-11-2026 | 04:47
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بعد السيطرة على الكونغرس.. الديمقراطيون يتطلعون للتحقيق مع ماسك وشركات كبرى
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رجح اثنان من كبار المشرعين في الولايات المتحدة أن يكون الملياردير إيلون ماسك وستيفن ميلر الذي عينه الرئيس دونالد ترامب رئيساً لموظفي البيت الأبيض في الآونة الأخيرة وبعض الشركات الكبرى أهدافاً لتحقيقات سيجريها الكونغرس عندما يتسلم الديمقراطيون السيطرة عليه في يناير المقبل.
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وتعهد النائب روبرت جارسيا عن ولاية كاليفورنيا والسيناتور إليزابيث وارن عن ولاية ماساتشوستس، اللذان من المقرر أن يرأسا لجنتي الرقابة في مجلس النواب والشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ على الترتيب، بفرض رقابة صارمة خلال إجرائهما مقابلات تلفزيونية، وذلك بعد الفوز الساحق الذي حققه الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي.

وفي الوقت نفسه، أشار زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز إلى أنه وزملاءه الديمقراطيين سيدعمون مساءلة وزير الدفاع بيت هيجسيث، وفقاً لوكالة "رويترز".
وقال جارسيا، وهو أكبر عضو ديمقراطي في لجنة الرقابة بمجلس النواب، إن التحقيقات ستركز على مشاركة ماسك في عمليات إدارة كفاءة الحكومة لفصل موظفين اتحاديين العام الماضي ودور ميلر في حملة ترامب المتشددة على الهجرة.

وقال جارسيا لشبكة "سي إن إن": "أعتقد أن هناك اهتماماً كبيراً، ليس فقط من لجنتنا، بل من لجان في أنحاء الكونغرس، بالاستماع إلى السيد ماسك".

وذكرت وارن أن على بعض الشركات أن تستعد لتحقيقات في الكونغرس، من دون أن تسمي أياً منها، وأضافت لشبكة "سي بي إس": "إذا كنتم تحققون أرباحكم من خلال خداع الأسر الأميركية والاحتيال على المستثمرين، فمن الأفضل أن تستعدوا لبعض التحقيقات الجادة".
سياسة الهجرة
وترقى ميلر، الذي وصفه جارسيا بأنه مهندس سياسة هجرة "مروعة وغير عادلة"، إلى منصب رئيس موظفي البيت الأبيض، وقال جارسيا: "ستيفن ميلر في صميم القرارات السياسية الرئيسية التي تتخذها الإدارة، ولذلك فهو يستحق الرقابة والتحقيق".

وقال مسؤولون وخبراء تحدثوا إلى "رويترز" إن الناخبين وجهوا توبيخاً تاريخياً للجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي التي جرت يوم الثلاثاء، لكن من المتوقع أن تواصل إدارة ترامب، مع تولي ميلر منصب رئيس موظفي البيت الأبيض، نهجها المتشدد في إنفاذ قوانين الهجرة، وأن تصعد الصراعات الثقافية وألا تقدم أي تنازلات لكونغرس يسيطر عليه الديمقراطيون.

وقال جيفريز، الذي سيصبح رئيساً لمجلس النواب في يناير المقبل، إن الديمقراطيين سيدعمون إجراء لمساءلة هيجسيث، وهي عملية في الكونغرس قد تفضي إلى إقالته من منصبه.

وأوضح توماس ماسي، النائب الجمهوري عن ولاية كنتاكي والمعروف بانتقاده لترامب والذي سيغادر الكونغرس في يناير بعد هزيمته هذا العام في انتخابات تمهيدية دعمها ترامب، أنه سيعيد قريباً تقديم مواد اتهام لمساءلة هيجسيث، وأكد جيفريز أنه يؤيد هذا الإجراء "بكل قوة".

حرب إيران
وقال جيفريز: "بيت هيجسيث يجب أن يرحل"، مشيراً إلى إشراف وزير الدفاع على الحرب على إيران التي لا تحظى بشعبية والتي أطلقها ترامب في فبراير الماضي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار البنزين.

وأشار وزير العدل تود بلانش إلى أن إدارة ترامب مستعدة لمواجهة الديمقراطيين في الكونغرس، واصفاً تهديدات بعض الديمقراطيين باستهداف مسؤولي الإدارة وحلفائها بأنها "أمر لا يمكننا التهاون معه في هذا البلد".

وقال بلانش: "إذا كان هذا ما تريده القيادة الجديدة القادمة، فنحن مستعدون.. إذا كنت تعمل في هذه الإدارة، فلديك محام.. وهو أنا".
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