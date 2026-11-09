تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

موسكو تنفي وباريس تؤكد.. تضارب بشأن محادثات السلام في أبوظبي

Lebanon 24
09-11-2026 | 05:16
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
موسكو تنفي وباريس تؤكد.. تضارب بشأن محادثات السلام في أبوظبي
موسكو تنفي وباريس تؤكد.. تضارب بشأن محادثات السلام في أبوظبي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نفى الكرملين، اليوم الاثنين، مشاركة أي مسؤولين أوروبيين في محادثات السلام بشأن أوكرانيا، المقرّرة في العاصمة الإماراتية أبوظبي يومي 10 و11 تشرين الثاني، مؤكداً أن الاجتماع سيقتصر على ممثلين عن روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة.
Advertisement

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن المحادثات ستُعقد بصيغة ثلاثية، مشيراً إلى أن واشنطن وكييف تمتلكان قنوات اتصال منفصلة مع الدول الأوروبية.

ويأتي موقف موسكو خلافاً لما أعلنه وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الأحد، بشأن مشاركة ممثلين عن فرنسا في الاجتماع.

ومن المنتظر أن تتناول المحادثات سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا، والترتيبات الأمنية لمرحلة ما بعد الحرب، وآليات خفض التصعيد.

في المقابل، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه بحث مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين تنسيق المواقف مع الاتحاد الأوروبي قبيل اجتماع أبوظبي.

وأكد زيلينسكي، في منشور عبر منصة "إكس"، أن بلاده تبذل كل ما في وسعها لتحقيق نتائج من المحادثات الثلاثية.

ملاحظة تحريرية: أفاد تقرير نشرته صحيفة "كييف إندبندنت" اليوم، نقلاً عن دبلوماسي أوروبي رفيع، بأن ممثلين عن فرنسا وألمانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي سيحضرون إلى أبوظبي، لكن طبيعة مشاركتهم في المفاوضات لم تُحسم بعد. لذلك، من الأدق التمييز بين حضور الأوروبيين إلى أبوظبي ومشاركتهم المباشرة في الاجتماع الثلاثي.
مواضيع ذات صلة
تضارب بشأن ناقلة "ألغايا" في هرمز.. طهران تعلن انفجارها وواشنطن تنفي
lebanon 24
Lebanon24
09/11/2026 15:05:23 Lebanon 24 Lebanon 24
كوشنر: الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا تستأنف محادثات السلام الثلاثية في أبوظبي الأسبوع المقبل
lebanon 24
Lebanon24
09/11/2026 15:05:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة الألمانية: سنشارك في محادثات أبوظبي بشأن أوكرانيا على مستوى مستشار السياسة الأمنية
lebanon 24
Lebanon24
09/11/2026 15:05:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: المحادثات بشأن أوكرانيا ستكون ثلاثية وتعقد في أبوظبي بداية تشرين الثاني
lebanon 24
Lebanon24
09/11/2026 15:05:23 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

الأوروبيين

أوكرانيا

الأوروبي

واشنطن

أوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
07:52 | 2026-11-09
Lebanon24
07:38 | 2026-11-09
Lebanon24
07:35 | 2026-11-09
Lebanon24
07:22 | 2026-11-09
Lebanon24
07:21 | 2026-11-09
Lebanon24
07:19 | 2026-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24