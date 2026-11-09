موسكو تنفي وباريس تؤكد.. تضارب بشأن محادثات السلام في أبوظبي

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وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن المحادثات ستُعقد بصيغة ثلاثية، مشيراً إلى أن وكييف تمتلكان قنوات اتصال منفصلة مع الدول الأوروبية.ويأتي موقف خلافاً لما أعلنه الفرنسي جان نويل بارو، الأحد، بشأن مشاركة ممثلين عن في الاجتماع.ومن المنتظر أن تتناول المحادثات سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا، والترتيبات الأمنية لمرحلة ما بعد الحرب، وآليات خفض التصعيد.في المقابل، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه بحث مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين تنسيق المواقف مع قبيل اجتماع أبوظبي.وأكد زيلينسكي، في منشور عبر منصة "إكس"، أن بلاده تبذل كل ما في وسعها لتحقيق نتائج من المحادثات الثلاثية.ملاحظة تحريرية: أفاد تقرير نشرته صحيفة "كييف إندبندنت" اليوم، نقلاً عن دبلوماسي رفيع، بأن ممثلين عن فرنسا وألمانيا وبريطانيا والاتحاد وحلف شمال الأطلسي سيحضرون إلى أبوظبي، لكن طبيعة مشاركتهم في المفاوضات لم تُحسم بعد. لذلك، من الأدق التمييز بين حضور إلى أبوظبي ومشاركتهم المباشرة في الاجتماع الثلاثي.