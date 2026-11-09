موسكو تنفي وباريس تؤكد.. تضارب بشأن محادثات السلام في أبوظبي

نفى الكرملين، اليوم الاثنين، مشاركة أي مسؤولين أوروبيين في محادثات السلام بشأن أوكرانيا، المقرّرة في العاصمة الإماراتية أبوظبي يومي 10 و11 تشرين الثاني، مؤكداً أن الاجتماع سيقتصر على ممثلين عن روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن المحادثات ستُعقد بصيغة ثلاثية، مشيراً إلى أن واشنطن
وكييف تمتلكان قنوات اتصال منفصلة مع الدول الأوروبية.
ويأتي موقف موسكو
خلافاً لما أعلنه وزير الخارجية
الفرنسي جان نويل بارو، الأحد، بشأن مشاركة ممثلين عن فرنسا
في الاجتماع.
ومن المنتظر أن تتناول المحادثات سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا، والترتيبات الأمنية لمرحلة ما بعد الحرب، وآليات خفض التصعيد.
في المقابل، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه بحث مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين تنسيق المواقف مع الاتحاد الأوروبي
قبيل اجتماع أبوظبي.
وأكد زيلينسكي، في منشور عبر منصة "إكس"، أن بلاده تبذل كل ما في وسعها لتحقيق نتائج من المحادثات الثلاثية.
ملاحظة تحريرية: أفاد تقرير نشرته صحيفة "كييف إندبندنت" اليوم، نقلاً عن دبلوماسي أوروبي
رفيع، بأن ممثلين عن فرنسا وألمانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي
وحلف شمال الأطلسي سيحضرون إلى أبوظبي، لكن طبيعة مشاركتهم في المفاوضات لم تُحسم بعد. لذلك، من الأدق التمييز بين حضور الأوروبيين
إلى أبوظبي ومشاركتهم المباشرة في الاجتماع الثلاثي.