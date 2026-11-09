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3 أطفال وامرأتان ضحايا انهيار على خيام النازحين في غزة

Lebanon 24
09-11-2026 | 05:46
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3 أطفال وامرأتان ضحايا انهيار على خيام النازحين في غزة
3 أطفال وامرأتان ضحايا انهيار على خيام النازحين في غزة photos 0
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قضى ثلاثة أطفال وامرأتان، الأحد، بعدما انهارت كتلة رملية على خيام نازحين جنوب دير البلح وسط قطاع غزة، جراء الأمطار الغزيرة المصاحبة للعاصفة، وفق الدفاع المدني.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل إن "سداً رملياً" انهار على خيام في مركز إيواء، مشيراً إلى استمرار البحث عن مفقودين. وأظهرت مشاهد متداولة رجالاً يحاولون رفع لوح حجري كبير، فيما يحفر آخرون تحته بالمجارف.

وحذّر الدفاع المدني النازحين من نصب الخيام أو البقاء قرب الكتل الرملية والتلال الترابية المرتفعة، خصوصاً أثناء الأمطار، داعياً المنظمات الإنسانية إلى توفير المعدات اللازمة.

وفي موازاة ذلك، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن المياه غمرت نحو 70 ألف خيمة خلال اليوم الأول من الأمطار، السبت، كما انهارت عشرات الجدران والأسقف المتصدعة، ما أوقع إصابات، بعضها خطيرة.

واضطرت مئات العائلات إلى مغادرة مخيمات في مدينة غزة ومناطق أخرى من القطاع، بعدما أتلفت الفيضانات أماكن إيوائها.

ويعيش معظم سكان القطاع ظروف نزوح قاسية في خيام وملاجئ مؤقتة، بعدما دمّرت الحرب مساحات واسعة من المناطق السكنية. ويستمر القصف والعمليات الإسرائيلية رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول 2025 بوساطة مصرية وقطرية وأميركية.

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المكتب الإعلامي

الإسرائيلية

الإسرائيلي

قطاع غزة

إسرائيل

الخيام

الغزي

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