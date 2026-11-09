تحذير جديد يتعلّق بالذكاء الإصطناعيّ: هو أبرز تهديد للجنس البشريّ





وأضاف في حلقة من بودكاست "جو روغان إكسبيرينس"، استضاف فيها الكوميدي سام تالنت، حيث ناقشا اختفاء الوظائف بسبب الأتمتة، أنّ "التهديد للجنس يأتي من المتقدم"، معتبرا أنه" أصبح قوة حياة وكائنا حيا يتجاوز كونه مجرد برنامج فائق السرعة". وقال: "لا أعتقد أنه تقنية، بل حياة رقمية، وأعتقد أنه سيكون أذكى منا بدرجة لا نهائية".

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وتوقع أن يتفوق الذكاء الاصطناعي على البشر ليصبح "المفترس الأعلى" على الأرض خلال خمس إلى عشر سنوات، مع تسارع استبداله للوظائف حول العالم. وقال: "لن نكون المفترس الأعلى بعد الآن، سيكون هناك شيء له سيطرة مطلقة علينا".



وأشار روغان إلى أنه تلقى تحذيرات من عدة مسربين في صناعة التقنية من قدرة الذكاء الاصطناعي على الخداع وحتى الابتزاز لتجنب إيقافه. حذر مذيع البودكاست الشهير جو روغان من أن البشرية تتجه نحو مواجهة وجودية قد تنتهي بسيطرة شكل من أشكال الحياة غير البشرية على الكوكب خلال العقد المقبل.وأضاف في حلقة من بودكاست "جو روغان إكسبيرينس"، استضاف فيها الكوميدي سام تالنت، حيث ناقشا اختفاء الوظائف بسبب الأتمتة، أنّ "التهديد للجنس يأتي من المتقدم"، معتبرا أنه" أصبح قوة حياة وكائنا حيا يتجاوز كونه مجرد برنامج فائق السرعة". وقال: "لا أعتقد أنه تقنية، بل حياة رقمية، وأعتقد أنه سيكون أذكى منا بدرجة لا نهائية".وتوقع أن يتفوق الذكاء الاصطناعي على البشر ليصبح "المفترس الأعلى" على الأرض خلال خمس إلى عشر سنوات، مع تسارع استبداله للوظائف حول العالم. وقال: "لن نكون المفترس الأعلى بعد الآن، سيكون هناك شيء له سيطرة مطلقة علينا".وأشار روغان إلى أنه تلقى تحذيرات من عدة مسربين في صناعة التقنية من قدرة الذكاء الاصطناعي على الخداع وحتى الابتزاز لتجنب إيقافه.

ورأى أن الوقت قد فات لمنع الذكاء الاصطناعي من السيطرة على المجتمع بأسره، لافتا إلى أن شركات كبرى مثل "OpenAI" أزالت خصائص أمان رئيسية كانت تمنع برامجها من اختلاق المعلومات أو الغش لتحقيق أهدافها.



وأوضح روغان أن الذكاء الاصطناعي يواصل التطور، مدعيا قدرته على الوصول إلى موارد حول العالم لحل مشكلات عجزت البشرية عن حلها لعقود.

وأشار إلى أن عالم الرياضيات إريك وينشتاين أعلن أن "الرياضيات انكسرت" بعدما حل الذكاء الاصطناعي في معادلات كان يُعدّ حلها مستحيلا. وتوقع أن يتمكن قريبا من تطوير تقنيات لا تزال البشرية تكافح لتطويرها، ومنها الاندماج البارد كمصدر للطاقة النظيفة.



ورجح روغان أن يكون من بين الإيجابيات القليلة لصعود الذكاء الاصطناعي واحتمال "انهيار مجتمعي واسع" هو دافع البشر للتوحد بعد الأزمات. لكنه حذر من أنه إذا تمكنت من السيطرة على ذكاء اصطناعي فائق حقيقي، فستستطيع أنظمة الحيوية وتعطيل البنية التحتية وشل السكان بهجمات إلكترونية. (روسيا اليوم)