الأردن وسوريا تبحثان أمن الحدود ومكافحة التهريب والاعتداءات الإسرائيلية

أعلن الأردني أيمن الصفدي في قصر تشرين في دمشق، في ختام أعمال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى السوري - الأردني، توقيع 11 اتفاقية مع تغطي مجالات تعاون مختلفة، واصفاً العلاقات بين البلدين بأنها "في أفضل حالاتها"، فيما كشف نظيره السوري أسعد الشيباني أن التبادل التجاري ارتفع إلى نحو ثلاثة أمثاله خلال عام واحد، مسجّلاً 330 مليون دولار.

وقال وزير الخارجية السوري إن الأردن أصبح الشريك الأول لسوريا من حيث العائد الفعلي، مؤكداً أن دمشق تعتبره امتداداً لأمنها، وتواصل العمل بحزم لضبط الحدود ومكافحة شبكات التهريب.

وأضاف أن الجانب الأردني أكد خلال المحادثات دعمه لوحدة سوريا وسلامة أراضيها، مشدداً على أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين "ستبقى أقوى من أي عارض".

من جهته، أكد وزير الخارجية الأردني أن أمن سوريا واستقرارها مرتبطان بأمن الأردن واستقراره، مشيراً إلى التعاون في ضبط الحدود ومكافحة الإرهاب، ودعم الخطوات لحماية الأمن والاستقرار.

وشدّد على ضرورة انسحاب من الأراضي التي احتلتها في سوريا قبل عامين، مؤكداً اتفاق البلدين على رفض الاعتداءات على سوريا والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

كما أعرب عن أسفه لسقوط ضحايا مدنيين في حادثة درعا، وقدّم التعازي إلى عائلاتهم، مؤكداً أن العلاقات الأردنية السورية قادرة على تجاوز التحديات.

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