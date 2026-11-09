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عربي-دولي

الأردن وسوريا تبحثان أمن الحدود ومكافحة التهريب والاعتداءات الإسرائيلية

Lebanon 24
09-11-2026 | 07:22
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الأردن وسوريا تبحثان أمن الحدود ومكافحة التهريب والاعتداءات الإسرائيلية
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أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في قصر تشرين في دمشق، في ختام أعمال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى السوري -  الأردني، توقيع 11 اتفاقية مع سوريا تغطي مجالات تعاون مختلفة، واصفاً العلاقات بين البلدين بأنها "في أفضل حالاتها"، فيما كشف نظيره السوري أسعد الشيباني أن التبادل التجاري ارتفع إلى نحو ثلاثة أمثاله خلال عام واحد، مسجّلاً 330 مليون دولار.

وقال وزير الخارجية السوري إن الأردن أصبح الشريك الأول لسوريا من حيث العائد الفعلي، مؤكداً أن دمشق تعتبره امتداداً لأمنها، وتواصل العمل بحزم لضبط الحدود ومكافحة شبكات التهريب.

وأضاف أن الجانب الأردني أكد خلال المحادثات دعمه لوحدة سوريا وسلامة أراضيها، مشدداً على أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين "ستبقى أقوى من أي عارض".

من جهته، أكد وزير الخارجية الأردني أن أمن سوريا واستقرارها مرتبطان بأمن الأردن واستقراره، مشيراً إلى التعاون في ضبط الحدود ومكافحة الإرهاب، ودعم الخطوات السورية لحماية الأمن والاستقرار.

وشدّد على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في سوريا قبل عامين، مؤكداً اتفاق البلدين على رفض الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

كما أعرب عن أسفه لسقوط ضحايا مدنيين في حادثة درعا، وقدّم التعازي إلى عائلاتهم، مؤكداً أن العلاقات الأردنية السورية قادرة على تجاوز التحديات.

 
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من ناحية اخرى، وعلى الصعيد الاقتصادي، أعلن الشيباني توقيع مذكرة للربط السككي تمهد الطريق لممر إقليمي بين السعودية والأردن وسوريا وصولا إلى تركيا.

وقال الشيباني إن مذكرة الربط السككي تعد من أبرز ما تم إنجازه في هذه الدورة، إلى جانب مذكرة الاستمطار في حوض نهر اليرموك، وبروتوكول الأمن الغذائي والتموين، ومذكرتي الاستثمار والطيران المدني، والبرنامج التنفيذي للمنح والتبادل العلمي. وأوضح أن الدورة شهدت أمس جلسات قطاعية متزامنة شملت 19 قطاعا، تلاها اليوم الاجتماع الوزاري واللقاءات الثنائية التي تُوجت بتوقيع الوثائق الـ11.

وأشار الشيباني إلى أن البلدين وقعا معا 35 اتفاقية ومذكرة تفاهم منذ بدء التعاون، لافتا إلى أن التبادل التجاري تضاعف قرابة 3 مرات خلال عام واحد، مسجلا 330 مليون دولار، مع مؤشرات قوية على استمرار نموه هذا العام. كما أشار إلى أن الغاز يتدفق إلى المحطات السورية عبر الأراضي الأردنية منذ يناير الماضي، فضلا عن منصة مشتركة لبيانات المياه واتفاقية جديدة للخدمات الجوية.

وفيما يتصل بالبنية التحتية، اتفق الجانبان على الارتقاء بمعبر جابر - نصيب ليصبح بوابة نموذجية تعمل على مدار الساعة، مزودة بمسارات منفصلة للشاحنات والمسافرين، مع ربط إلكتروني جمركي، كما أقرا إعادة تأهيل الطريق الدولي بين البلدين بتكلفة بلغت 47 مليون دولار، ودراسة إنشاء مدينة اقتصادية مشتركة على الحدود، وتحديث المنطقة الحرة، وتفعيل مجلس الأعمال المشترك.

وحضر البعد الإقليمي في المباحثات، إذ أكد الشيباني جاهزية سوريا لتمرير الغاز إلى لبنان، وهو ما بحث بالتفصيل في اجتماع ثلاثي مع المسؤولين في بيروت، كما ناقش الجانبان سبل دعم الأمن الغذائي الأردني من فائض القمح والشعير السوري، والتحضير لإطلاق مشروع درب الصفا للاتصالات، إضافة إلى الاتفاق على تدريب 1450 موظفا سوريا ضمن مرحلة ثانية.

 
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