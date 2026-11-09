ضربات أوكرانية موجعة.. أزمة الوقود تعود إلى روسيا

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وذكرت وكالة "رويترز" أن 6 مناطق روسية على الأقل تواجه نقصاً متجدداً في البنزين والديزل، بالتزامن مع تكثيف هجماتها على منشآت التكرير منذ 30 تشرين الأول، إثر انهيار هدنة استهداف مرافق الطاقة التي أعلنها الرئيس الأميركي بين وكييف.وفي أحدث الهجمات، أعلن المسؤول الروسي ألكسندر دروزدينكو، الإثنين، أن أوكرانيا استهدفت ليلاً مصفاة كيريشي شمال غربي ، وهي ثاني أكبر مصفاة نفط في البلاد.وأثارت هذه الهجمات مخاوف بشأن قدرة موسكو على تلبية الطلب المحلي على الوقود، فضلاً عن احتمال تعقيد المفاوضات بين الرئيسين الروسي والأميركي بشأن صادرات الديزل الروسية إلى الأسواق العالمية والولايات المتحدة.وفي منطقة كاريليا شمال غربي روسيا، أعلن الحاكم أرتور بارفينشيكوف فرض قيود على بيع الوقود في الواقعة على الطرق السريعة، محدداً سقف الشراء بـ30 لتراً للبنزين و50 لتراً للديزل، مع تعليق بيع الوقود في الأوعية بشكل كامل.