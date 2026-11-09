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عربي-دولي

ضربات أوكرانية موجعة.. أزمة الوقود تعود إلى روسيا

Lebanon 24
09-11-2026 | 07:52
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تجدّدت أزمة نقص الوقود في عدد من المناطق الروسية، عقب هجمات أوكرانية استهدفت ما لا يقل عن 8 مصافٍ نفطية رئيسية خلال الأسبوعين الماضيين، ما أدى إلى تراجع الإمدادات وأثار مخاوف من عودة طوابير الانتظار أمام محطات الوقود.

وذكرت وكالة "رويترز" أن 6 مناطق روسية على الأقل تواجه نقصاً متجدداً في البنزين والديزل، بالتزامن مع تكثيف أوكرانيا هجماتها على منشآت التكرير منذ 30 تشرين الأول، إثر انهيار هدنة استهداف مرافق الطاقة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بين موسكو وكييف.
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وفي أحدث الهجمات، أعلن المسؤول الروسي ألكسندر دروزدينكو، الإثنين، أن أوكرانيا استهدفت ليلاً مصفاة كيريشي شمال غربي روسيا، وهي ثاني أكبر مصفاة نفط في البلاد.

وأثارت هذه الهجمات مخاوف بشأن قدرة موسكو على تلبية الطلب المحلي على الوقود، فضلاً عن احتمال تعقيد المفاوضات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب بشأن صادرات الديزل الروسية إلى الأسواق العالمية والولايات المتحدة.

وفي منطقة كاريليا شمال غربي روسيا، أعلن الحاكم أرتور بارفينشيكوف فرض قيود على بيع الوقود في المحطات الواقعة على الطرق السريعة، محدداً سقف الشراء بـ30 لتراً للبنزين و50 لتراً للديزل، مع تعليق بيع الوقود في الأوعية بشكل كامل.
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