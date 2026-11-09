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عربي-دولي

سجال على قناة إسرائيلية ينتهي بإنذار قضائي من أحمد الطيبي

Lebanon 24
09-11-2026 | 08:13
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سجال على قناة إسرائيلية ينتهي بإنذار قضائي من أحمد الطيبي
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هدّد النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي بمقاضاة مقدّمي برنامج على القناة 13 الإسرائيلية، مطالباً بتعويض قدره 150 ألف شيكل، على خلفية تصريحات شكّكت خلال بث تلفزيوني في مؤهلاته الطبية وشهادته الجامعية.

وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، وجّه محامي الطيبي، غيلاد بارنيا، الأحد، إنذاراً قانونياً إلى إيّال بيركوفيتش وموريا عسراف، مقدّمي برنامج "Moria and Berko"، اتهمهما فيه بالإدلاء بتصريحات "مهينة ومذلّة وعنصرية" بحقه، خلال حلقة بثت السبت.

ووقعت الحادثة أثناء حديث المقدّمين مع المراسل سليمان مسودة عن السياسي الأميركي عبد السيد، بعدما قدّمه الأخير بصفته طبيباً. فقاطع بيركوفيتش المراسل متسائلاً عما إذا كان قد تحقق من كونه طبيباً فعلاً، قبل أن ينتقل الحديث إلى الطيبي، قائلاً: "يقولون أيضاً إن أحمد الطيبي طبيب".

وردّت عسراف ضاحكة: "بالطبع"، لكن بيركوفيتش تابع مطالباً إياه بإبراز شهادته، فيما حاول مسودة توضيح أن الطيبي طبيب بالفعل، وأنه كان يمارس الطب.

واعتبر الطيبي، وهو طبيب حاصل على شهادة في الطب، أن ما جرى يشكل اعتداءً متعمداً على سمعته ومكانته المهنية، ويمكن أن يعرّضه للسخرية والإهانة أمام الجمهور.

وطالب الإنذار القانوني بيركوفيتش وعسراف والشركات المسؤولة عن البرنامج بتقديم اعتذار وتوضيح علني ومفصل خلال الحلقة المقبلة، على أن يحظى الاعتذار بالانتشار نفسه الذي حظيت به التصريحات الأصلية. كما طالب بحذف المقطع من المنصات الإلكترونية والأرشيف وحسابات التواصل الاجتماعي التابعة لهم.

ومنح المحامي المعنيين مهلة سبعة أيام للاستجابة للمطالب، محذراً من اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى تعويض بموجب قانون التشهير الإسرائيلي، الذي يتيح المطالبة بتعويضات من دون إثبات وقوع ضرر فعلي.

وقال الطيبي إنه سيتبرع بأي تعويض يحصل عليه لمنح دراسية للطلاب المحتاجين.

في المقابل، ردّت القناة 13 على المطالب، وفق ما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست" عن موقع "واللا"، بالقول إن "لا أساس لهذه الادعاءات"، مضيفة أن كل من شاهد البث يدرك أنه لا يوجد أي شك في أن الطيبي طبيب، وأن عسراف نفسها أشارت إلى ذلك خلال الحوار.

ولم تُرفع دعوى قضائية حتى الآن، إذ لا تزال القضية في مرحلة الإنذار القانوني قبل اتخاذ أي إجراءات قضائية محتملة.

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