في الولايات المتّحدة... "إصابات غامضة" خلال ماراثون تُثير الذعر

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فتحت السلطات الأميركية تحقيقًا في إصابة 19 مشاركًا على الأقل بأعراض مرضية غير معتادة، عقب مشاركتهم في سباق نصف في مدينة باربرا في ولاية .وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن المصابين تلقوا الرعاية الطبية في مستشفيي سانتا باربرا وجوليتا فالي كوتيدج، عقب انتهاء السباق الذي أقيم أمس الأحد، بمشاركة نحو 7500 عداء، وامتد لمسافة 13.1 ميل، أي ما يقارب 21 كيلومترًا.وأعلنت مؤسسة "كوتيدج هيلث" الطبية تسجيل عدد غير معتاد من الحالات التي وصلت إلى أقسام الطوارئ بعد السباق، مشيرة إلى أن عددًا من المشاركين ظهرت عليهم أعراض متشابهة لم يتحدد سببها حتى الآن.وأوضحت المؤسسة أن الفرق الطبية تعمل على معرفة ما إذا كانت الإصابات ناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة أو عوامل أخرى، في ظل عدم التوصل إلى تفسير نهائي للحالات المسجلة.من جانبه، قال ديفيد مونيكو مدير الفعاليات المحلية للسباق، إن 15 شخصًا من الذين نُقلوا إلى المستشفى عانوا من إجهاد حراري، مؤكدًا عدم تسجيل إصابات خطيرة بين هؤلاء.وأشار إلى أن فعاليات الجري لمسافات طويلة قد تشهد حالات تستدعي التدخل الطبي، خصوصًا في الأجواء الدافئة. (ارم نيوز)