بطل الجودو الفرنسي يترشح لرئاسة فرنسا

أعلن تيدي رينر، الفائز بخمس ذهبيات أولمبية في الجودو، والذي ما زال ينافس في هذه الرياضة، ترشحه لرئاسة من أجل خلافة في انتخابات 2027، وفق مقطع فيديو نشره الاثنين على وسائل التواصل الاجتماعي.وقال ابن الـ37 عاما وهو جالس أمام مكتبة مرتديا قميصا أبيض وسترة داكنة "اسمي تيدي رينر، واليوم أقولها لكم وجها لوجه، أنا مرشح للانتخابات الرئاسية لعام 2027"، مضيفا "لطالما كان النضال جزءا مني. أعرف ما معنى أن تقاتل، أن تسقط، أن تنهض دائما"، بحسب "فرانس برس".ويعتبر رينر أعظم لاعب جودو في تاريخ اللعبة في بلاده والأكثر تتويجا في هذه الرياضة عموما في تاريخ الألعاب الأولمبية (5 ألقاب، منها 3 في الفردي) والأكثر فوزا بالميداليات (5 ذهبيات وبرونزيتان)، والرياضي الأولمبي الفرنسي الأكثر تتويجا في الألعاب الصيفية بعدما أحرز ذهبيتين في أولمبياد 2024.ويملك رينر في سجله 12 لقبا على صعيد بطولات العالم و5 على صعيد بطولة ، إضافة إلى ألقاب عدة أخرى، ما يجعله أحد أعظم من مارس هذه الرياضة.وأقر رينر بأن ترشحه قد يثير الاستغراب، قائلا "أعرف ما سيُقال عني: إنه مجنون، ليس من أبناء المؤسسة، لا يمتلك رموزها، ولم يسبق له أن مارس السياسة. لكن اسألوا أنفسكم معي: ما الذي يبدو جنونيا اليوم؟ لم أمضِ حياتي خلف منصة سياسية، لكن النضال كان دائما جزءا مني".وأطلق رينر حزبه السياسي الاثنين تحت اسم "فرنسا التي نريد".

وقال "أنا لست مجرد لاعب جودو. أرفض أن يتم اختزالي في صفة بطل أو يقتصر دوره على الصعود إلى منصات التتويج، من دون أن يكون له رأي في أي شيء آخر".وأوضح أن هذا القرار الذي اتخذه بعد تفكير عميق، يعود إلى فترة الألعاب الأولمبية في باريس صيف 2024، قائلا "رأيت بلدا بأكمله يتوحد، فخورا وسعيدا... وقلت لنفسي: +إذا نجحنا في تحقيق ذلك طوال 15 يوما (مدة الألعاب)، فلا بد أن نتمكن من تحقيقه من أجل البلاد".وفي مقابلة مطولة مع صحيفة "لو باريزيان"، أوضح العملاق الفرنسي الذي أصبح في أولمبياد باريس 2024 أول لاعب جودو يحرز ثلاث ذهبيات أولمبية في فئة الوزن الثقيل، أنه ينوي مواصلة مسيرته الرياضية وحتى المشاركة في أولمبياد لوس أنجليس 2028 "إذا سمحت لي مهام المنصب بذلك وإذا وافق الفرنسيون على ذلك".ورغم إقراره بأن "هناك بالفعل كثيرا من المرشحين"، أكد رينر عزمه على "المضي حتى النهاية"، مضيفا أنه "لما أقدمت على هذه المبادرة" لو لم يكن يعتقد أن لديه "كل الفرص" للنجاح.وشدد لاعب الجودو الذي يقول إنه لا ينتمي إلى اليمين ولا إلى اليسار، على أن "الخطر الوحيد الذي أراه اليوم هو الاستسلام للاختيار بين احتمالين فقط، هما طرفا النقيض"، في إشارة إلى حزب التجمع الوطني وحزب فرنسا الأبية. (إرم نيوز)