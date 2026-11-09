بقائي لواشنطن: افهموا رسالة الانتخابات

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وقال بقائي، خلال مؤتمره الصحافي، إن لا تميّز بين الأحزاب أو الشخصيات التي تتولى السلطة في ، مضيفاً: "عانينا من كلا طرفي الطيف السياسي الأميركي على مدى الخمسين إلى الستين عاماً الماضية".واعتبر أن مقاومة الشعب كانت العامل الأساسي وراء ما وصفه بفشل الولايات المتحدة في الحرب، قائلاً إن كانت ستقدّمها لجمهورها بوصفها انتصاراً لولا هذه .ورداً على تصريحات الأميركي ماركو روبيو بشأن المفاوضات، دافع بقائي عن شروط طهران، معتبراً أن مطالبتها بإنهاء التي تصفها بأنها غير قانونية ووقف الحرب على جميع الجبهات تمثّل مطالب منطقية لبدء المحادثات.ووصف الهجوم الأميركي على إيران أثناء المفاوضات بأنه "غير منطقي وسخيف"، مؤكداً أن الخطة الإيرانية المقترحة، ومدتها يومان، تعكس حسن نية طهران للتوصل إلى اتفاق.