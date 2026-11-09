بقائي لواشنطن: افهموا رسالة الانتخابات

دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي المؤسسة الحاكمة في الولايات المتحدة إلى استيعاب رسالة الناخبين في انتخابات التجديد النصفي، معتبراً أن نتائجها تعكس استياءً شعبياً من الحرب على إيران.
وقال بقائي، خلال مؤتمره الصحافي، إن طهران
لا تميّز بين الأحزاب أو الشخصيات التي تتولى السلطة في واشنطن
، مضيفاً: "عانينا من كلا طرفي الطيف السياسي الأميركي على مدى الخمسين إلى الستين عاماً الماضية".
واعتبر أن مقاومة الشعب الإيراني
كانت العامل الأساسي وراء ما وصفه بفشل الولايات المتحدة في الحرب، قائلاً إن الإدارة الأميركية
كانت ستقدّمها لجمهورها بوصفها انتصاراً لولا هذه المقاومة
.
ورداً على تصريحات وزير الخارجية
الأميركي ماركو روبيو بشأن المفاوضات، دافع بقائي عن شروط طهران، معتبراً أن مطالبتها بإنهاء العقوبات
التي تصفها بأنها غير قانونية ووقف الحرب على جميع الجبهات تمثّل مطالب منطقية لبدء المحادثات.
ووصف الهجوم الأميركي على إيران أثناء المفاوضات بأنه "غير منطقي وسخيف"، مؤكداً أن الخطة الإيرانية المقترحة، ومدتها يومان، تعكس حسن نية طهران للتوصل إلى اتفاق.