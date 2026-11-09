بعد أسابيع من الإحتجاجات... رفع الحدّ الأدنى للأجور في فرنسا

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أعلنت الإثنين، رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 1,6 في المئة اعتبارا من الأول من ديسمبر، بعد أسابيع من احتجاجات للمطالبة بتحسين القدرة الشرائية وتحركات لتلاميذ المدارس الثانوية وطلاب الجامعات.وبذلك يرتفع الحد الأدنى للأجور من 1477,93 إلى نحو 1502 يورو، أي بزيادة قدرها 23,65 يورو شهريا.وقال وزير العمل فاراندو خلال مؤتمر صحافي إن الحكومة قررت تقديم موعد الزيادة التلقائية، التي كانت مقررة في الأول من يناير، إلى الأول من ديسمبر، ورفع نسبتها إلى 1,6 في المئة.وقال لوكورنو خلال المؤتمر الصحافي إنها "ثاني أكبر زيادة في 20 عاما، ولا ينبغي الاستخفاف بها"، مشددا على أنها "ليست رمزية فحسب". وأضاف أن الزيادة درست حتى لا تؤدي إلى فقدان وظائف.وفيما تندد النقابات ببقاء الحدود الدنيا للأجور في بعض القطاعات دون الحد الأدنى القانوني، قال فاراندو إن الزيادة ستعطي أيضا دفعة للمفاوضات في هذه القطاعات.وأوضح أن الحكومة طلبت الإثنين من ممثلي القطاعات المعنية بدء مفاوضات اعتبارا من الأسبوع المقبل لرفع الحدود الدنيا للأجور المنصوص عليها في الاتفاقات الجماعية، مع مراعاة الحدّ الأدنى الجديد.وجاء الإعلان عقب اجتماع عقده رئيس الوزراء الفرنسي صباح الإثنين مع النقابات وأرباب العمل لبحث الأجور والقدرة الشرائية. وعقد الاجتماع بعد رابع عطلة نهاية أسبوع من الاحتجاجات التي شارك فيها عشرات الآلاف في أنحاء .