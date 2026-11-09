بشأن تشخيص الأمراض... تحذير جديد يتعلّق بالذكاء الاصطناعي

Advertisement

ذكر موقع " "، أنّ الطبيبة الروسية والأخصائية في علم الأمراض أرينا ليمان حذّرت من الاعتماد بشكل كلي على في مجال تشخيص الأمراض.وقالت الطبيبة:"من السابق لأوانه الثقة بشكل كامل بالتشخيص المرضي الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، إذ يجب على الطبيب التحقق من الفرضيات واستنتاجات الذكاء الاصطناعي قبل إعطاء التشخيص النهائي للمريض".وأضافت:"أجرى الباحثون تجربتين على مواد تضم 200 مسح نسيجي لعينات خزعة ومواد جراحية، وقارنوا استجابات نموذجين للذكاء الاصطناعي بتقارير أخصائي علم الأمراض، وفي إحدى التجارب، تم تقييم العينات بثلاث طرق: بالصور فقط، مع تحديد العضو، ومع البيانات السريرية من الإحالة. وتمّ رقمنة العينات على ثلاثة ماسحات ضوئية مختلفة، لكن دون معلومات عن المريض، تطابقت الإجابة كليا أو جزئيا مع استنتاج الطبيب في 8% من الحالات فقط، وعندما أبلغت نماذج الذكاء بالعضو الذي أُخذت منه العينة، ارتفع المؤشر إلى 30%، وعند إضافة البيانات السريرية ارتفع إلى 43%".وتابعت: "أظهرت تجربتنا أن هذه البيانات الإضافية، مصدر النسيج وسبب إجراء الدراسة، يمكن أن تحسّن إجابات النموذج بشكل ملحوظ، لكن حتى مع المعلومات الإضافية، أخطأت الشبكة العصبية في عدد من الحالات، وهذا يثبت مرة أخرى مدى أهمية التحقق من استنتاج الذكاء الاصطناعي ومقارنته بالصورة السريرية وبيانات الدراسة عينها".وحذّرت ليمان من أن طريقة الرقمنة أثّرت أيضا على النتيجة: فبالنسبة لعينة واحدة ممسوحة ضوئيا على أجهزة مختلفة، قد يقدم النموذج إجابات مختلفة.وبحسب الاخصائية فإن الذكاء الاصطناعي يمتلك حاليا إمكانيات تجعل منه مساعدا يقترح خيارات في مجال التشخيص الطبي والتحقق من النتائج، لكن يجب أن يبقى الخيار النهائي للطبيب في هذا المجال. (روسيا اليوم)