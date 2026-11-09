بالفيديو.. توقيف شخص بعد اصطدام سيارته بلافتة قرب البيت الأبيض

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أفادت معلومات أولية عن توقيف شخص بعدما اصطدمت سيارته بلافتة عند الطرف الشمالي من حديقة "لافاييت" قرب البيت الأبيض، قبل دخوله في اشتباك مع عناصر الأمن لدى خروجه من السيارة.
وبحسب المعلومات المتداولة، شارك عناصر من جهاز الخدمة السرية والحرس الوطني وجهات أمنية أخرى في توقيفه، فيما نُقل الصحافيون الموجودون داخل مجمّع البيت الأبيض سريعاً إلى قاعة الإحاطات الصحافية.
ولم تتضح بعد ملابسات الحادث أو دوافع السائق.
أفادت معلومات أولية عن توقيف شخص بعدما اصطدمت سيارته بلافتة عند الطرف الشمالي من حديقة "لافاييت" قرب البيت الأبيض https://t.co/HQ4ff11hJt— lebanon 24 (@Lebanon24) November 9, 2026
أفادت معلومات أولية عن توقيف شخص بعدما اصطدمت سيارته بلافتة عند الطرف الشمالي من حديقة "لافاييت" قرب البيت الأبيض https://t.co/HQ4ff11hJt