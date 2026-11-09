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عربي-دولي

إيران ترشح ضابطاً في فيلق القدس سفيراً لها لدى بغداد

Lebanon 24
09-11-2026 | 10:59
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إيران ترشح ضابطاً في فيلق القدس سفيراً لها لدى بغداد
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تتجه إيران إلى تعيين قيادي في فيلق القدس التابع للحرس الثوري سفيراً لها لدى العراق، بعد تداول اسم العميد عبد الرضا مسغريان مرشحاً لخلافة السفير الحالي محمد كاظم آل صادق، بحسب ما نقلته قناة "العربية" عن مصادرها. ولم يصدر حتى الآن إعلان رسمي من طهران.
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ويأتي الترشيح ليكون ثالث انتقال متتالٍ لشخصية مرتبطة بفيلق القدس إلى منصب السفير الإيراني في بغداد، فقد شغل الضابط في الفيلق إيرج مسجدي المنصب بين عامي 2017 و2022، وخلفه عضو آخر في الحرس الثوري هو محمد كاظم آل صادق، الذي تولى مهامه في  أيار 2022.
 
ويُعد مسجدي من أبرز القيادات السابقة في الفيلق، وعمل مستشاراً لقائده السابق قاسم سليماني، ثم عاد إلى مواقع قيادية داخله بعد انتهاء مهمته الدبلوماسية، وأفادت وسائل إعلام إيرانية بتعيينه في منصب تنسيقي ضمن قيادة الفيلق في أيار 2024.
 
أما آل صادق فتربطه صلات وثيقة بالفيلق وكان من المقربين إلى سليماني، وعمل نائباً أول للسفير الإيراني في بغداد قبل توليه المنصب، ووصفت تقارير إعلامية إيرانية وعراقية مساره بأنه مرتبط بالجهاز العسكري المسؤول عن العمليات الخارجية للحرس الثوري.
 
ويحمل مسغريان رتبة عميد في الحرس الثوري، وتولى قيادة "مقر رمضان"، وهو تشكيل عسكري أنشأته إيران عام 1984 خلال الحرب العراقية الإيرانية لإدارة العمليات داخل العراق، وشكّل لاحقاً إحدى الركائز التي تطور منها فيلق القدس.
 
وتحدث مسغريان بصفته قائداً للمقر في مناسبة بطهران لإحياء الذكرى الأربعين لتأسيسه في تموز 2024، واستعرض دور المقر في العمليات الإيرانية داخل العراق خلال الحرب، وما وصفه باستمرار دوره الاستشاري بعد عام 2003، كما ترأس وفداً إيرانياً في اجتماع لجنة تنفيذ الاتفاق الأمني بين إيران والعراق في إقليم كردستان في كانون الثاني 2025.

ولا يتعلق الأمر بدبلوماسي تقليدي قادم من وزارة الخارجية، بل بشخصية تولت مسؤولية تشكيل عسكري ارتبط تاريخياً بإدارة العمليات الإيرانية عبر الحدود العراقية. (العربية) 
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