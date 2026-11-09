إغلاق أمني في البيت الأبيض بعد اصطدام سيارة بلافتة قرب "لافاييت سكوير".. والخدمة السرية توقف السائق

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أظهر مقطع فيديو متداول عناصر من جهاز الخدمة السرية الأميركي وهم يطوّقون سيارة ويوقفون شخصاً كان بداخلها، بعدما اصطدمت السيارة بلافتة بالقرب من حديقة "لافاييت سكوير" المقابلة للبيت الأبيض في واشنطن.
واستدعى الحادث فرض إجراءات إغلاق أمني في البيت الأبيض، فيما أفاد مراسلون في المكان باحتجاز السائق عقب مواجهة جسدية مع عناصر الخدمة السرية وجنود الحرس الوطني.
وأظهرت مشاهد مصورة سيارة فضية اللون تدخل المساحة المعبدة عند الطرف الشمالي للحديقة وتصطدم بعمود إحدى اللافتات، وسط تصاعد دخان أبيض منها.
وعلى إثر ذلك، طلبت الخدمة السرية من الصحفيين الموجودين في البيت الأبيض الدخول إلى المبنى قرابة الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي، في وقت كان فيه الرئيس دونالد ترامب داخل المقر الرئاسي. وأفادت مراسلة شبكة "سي بي إس"، جينيفر جاكوبس، بأن الجهاز طلب من الصحفيين البقاء في الداخل إلى حين التعامل مع الحادث.
ولم تتضح حتى الآن ملابسات الاصطدام، وما إذا كان متعمداً أم عرضياً، كما لم ترد معلومات رسمية عن وقوع إصابات أو هوية الشخص الذي جرى توقيفه، في حين لم يصدر جهاز الخدمة السرية أي بيان بشأن الحادث.
إغلاق أمني في البيت الأبيض عقب اصطدام سيارة بحاجز أمني في الحديقة الشمالية
#امريكا
#قناة_التغيير_الفضائية https://t.co/N1PesFy1ht— قناة التغيير الفضائية (@AlTaghierTV) November 9, 2026
إغلاق أمني في البيت الأبيض عقب اصطدام سيارة بحاجز أمني في الحديقة الشمالية
#امريكا
#قناة_التغيير_الفضائية https://t.co/N1PesFy1ht