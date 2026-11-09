إغلاق أمني في البيت الأبيض بعد اصطدام سيارة بلافتة قرب "لافاييت سكوير".. والخدمة السرية توقف السائق

أظهر مقطع فيديو متداول عناصر من جهاز الخدمة السرية الأميركي وهم يطوّقون سيارة ويوقفون شخصاً كان بداخلها، بعدما اصطدمت السيارة بلافتة بالقرب من حديقة " سكوير" المقابلة للبيت الأبيض في .



واستدعى الحادث فرض إجراءات إغلاق أمني في ، فيما أفاد مراسلون في المكان باحتجاز السائق عقب مواجهة جسدية مع عناصر الخدمة السرية وجنود .

وأظهرت مشاهد مصورة سيارة فضية اللون تدخل المساحة المعبدة عند الطرف للحديقة وتصطدم بعمود إحدى اللافتات، وسط تصاعد دخان أبيض منها.

وعلى إثر ذلك، طلبت الخدمة السرية من الصحفيين الموجودين في البيت الأبيض الدخول إلى المبنى قرابة الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي، في وقت كان فيه داخل المقر الرئاسي. وأفادت مراسلة شبكة "سي بي إس"، جينيفر جاكوبس، بأن الجهاز طلب من الصحفيين البقاء في الداخل إلى حين التعامل مع الحادث.

ولم تتضح حتى الآن ملابسات الاصطدام، وما إذا كان متعمداً أم عرضياً، كما لم ترد معلومات رسمية عن وقوع إصابات أو هوية الشخص الذي جرى توقيفه، في حين لم يصدر جهاز الخدمة السرية أي بيان بشأن الحادث.



