أكد نائب ريابكوف، الاثنين، أن تسعى لتجنب أي صراع جديد، لكنها لن تقبل أن يكون ذلك على حساب مصالحها.

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وقال ريابكوف، خلال مشاركته عبر الفيديو في طاولة مستديرة بعنوان "عسكرة : ماذا بعد؟" على منصة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إن ، بمختلف مراحلها التاريخية، لم تسع يوما إلى استعمار الغرب أو غزوه، بينما تعرضت أراضيها دائما لحروب قادمة من الغرب أكثر من جميع الاتجاهات الأخرى مجتمعة.



وأضاف: "روسيا لم تبدأ هذه الحروب، بل أنهتها، أحيانا في عاصمة العدو، متحملة مسؤولية ترتيب الأوضاع بعد الحرب"، مشيرا إلى أن ذلك حدث في عامي 1815 و1945.



وشدد الدبلوماسي الروسي على أن موسكو تسعى حاليا، كما كانت تسعى دائما، إلى تجنب اندلاع صراع جديد، ولكن ليس على حساب الانتقاص من مصالحها الوطنية.



وأعرب ريابكوف عن ثقته بأن العواصم الأوروبية ستصل عاجلا أم آجلا إلى اقتناع بضرورة الحوار مع روسيا على أساس الأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة، والبراغماتية والمراعاة المتبادلة للمصالح.



واختتم قائلا: "يبقى أن نأمل ألا يكون الثمن المدفوع مقابل انتقال الغرب الحتمي من النزعة الحربية المنفلتة من عقالها ومن الرهاب البدائي من روسيا إلى الحذر السياسي، تدفقات جديدة من الدماء". (روسيا اليوم)