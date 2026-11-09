زيارة الزيدي إلى طهران بلا اختراق.. واشنطن لم تحصل على ما تريد

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أفادت مصادر إيرانية، بحسب موقع "إرم نيوز"، بأن زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي إلى لم تحقق نتائج من شأنها تلبية تطلعات ، في ظل استمرار الخلافات بين وإيران بشأن الملفات الإقليمية والأمنية.وتأتي الزيارة في إطار تحركات دبلوماسية تهدف إلى خفض التوتر بين واشنطن وطهران، ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة عسكرية جديدة، وسط مساعٍ إقليمية لإيجاد تفاهمات بشأن العالقة.وكان السفير العراقي لدى ، ياسر عبد الزهراء الحجاج، قد أكد أن زيارة الزيدي تحمل طابعاً خاصاً وغير معلن، وتركز على نزع فتيل التصعيد وتعزيز الاستقرار الإقليمي، مشدداً على أن بغداد تتحرك انطلاقاً من مصالحها الوطنية.وسبقت هذه التحركات مبادرة طرحها العراقي فؤاد حسين، تقضي بتشكيل لجنة تضم وزراء خارجية عدد من دول المنطقة، تتولى زيارة طهران وواشنطن لبحث سبل التوصل إلى تفاهمات سلمية.وتتزامن الجهود مع استمرار الاتصالات الإقليمية الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين الجانبين الأميركي والإيراني، فيما لا تزال الخلافات بشأن الضمانات وآليات تنفيذ أي اتفاق محتمل تشكل عقبة أمام إحراز تقدم حاسم.وتبقى نتائج زيارة الزيدي موضع ترقب، في وقت تسعى فيه بغداد إلى الحفاظ على دورها الدبلوماسي وعلاقاتها مع الطرفين، وتجنب انعكاسات أي تصعيد جديد على والمنطقة.