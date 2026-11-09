بارزاني يعلن التوصل إلى تفاهم مع الزيدي بشأن موازنة إقليم كردستان

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أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، التوصل إلى تفاهم مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بشأن تخصيص موازنة موحدة تشمل جميع مناطق الإقليم، واصفاً المباحثات بين الجانبين بـ"الممتازة".
وقال بارزاني، في تصريح من بغداد نقلته وسائل إعلام عراقية، إنه لمس تفاهمًا إيجابيًا مع الحكومة الاتحادية، خصوصاً في ما يتعلق بتخصيص موازنة واحدة تشمل مختلف مناطق إقليم كردستان.
وفي ملف حقل كورمور، أشار إلى اتفاق الطرفين على ضرورة وقف الهجمات التي تستهدف منشآت النفط والغاز، لافتاً إلى تشكيل لجنة تحقيق لتحديد ملابسات هذه الاعتداءات وكشف المسؤولين عنها ومحاسبتهم وفق القانون.
وكان الزيدي قد عقد اجتماعاً مع بارزاني، في وقت سابق الاثنين، تناول الملفات العالقة بين بغداد وأربيل، وفي مقدمتها إدارة الحقول النفطية والإيرادات، ورواتب الموظفين، وحصة الإقليم من الموازنة الاتحادية لعام 2027، إضافة إلى قانون النفط والغاز.
وكان بارزاني قد وصل إلى بغداد صباح الاثنين، لإجراء مباحثات بشأن الموازنة الاتحادية وعدد من الملفات المشتركة.