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أعلن جهاز اليوناني الإثنين، العثور على جثث 21 مهاجرا قبالة كريت خلال اليومين الماضيين، في حين أعلنت أنها تتهيأ لمواجهة أزمة هجرة.وأوضح خفر السواحل أن فرق الإنقاذ عثرت الإثنين على 12 جثة في مركب قبالة سواحل كريت التي باتت وجهة رئيسية للساعين للوصول إلى .وعصر اليوم الإثنين عثر على جثة إضافية أيضا.وكان على متن المركب 18 راكبا آخر عُثر عليهم قبالة السواحل الجنوبية لكريت، وفق المتحدث باسم الجهاز.يأتي ذلك بعد انتشال ثماني جثث في المنطقة نفسها في عملية إنقاذ طارئة نفّذت في أحوال جوية سيئة، وفق ما أعلن خفر السواحل الأحد. (سكاي نيوز عربية)