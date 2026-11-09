تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

خاص

أميركا لم تنتهِ من انتخابات 2026.. والأنظار تتجه إلى 2028

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
09-11-2026 | 13:30
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
أميركا لم تنتهِ من انتخابات 2026.. والأنظار تتجه إلى 2028
أميركا لم تنتهِ من انتخابات 2026.. والأنظار تتجه إلى 2028 photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لم تنتهِ بعد تداعيات انتخابات التجديد النصفي الأميركية لعام 2026، لكن الأنظار بدأت تتجه إلى استحقاق 2028، حيث يستعد الحزبان الديمقراطي والجمهوري لمعركة جديدة على السيطرة على مجلس الشيوخ، وسط حسابات تتداخل فيها نتائج الانتخابات الأخيرة مع احتمالات الاعتزال والصراعات الداخلية ومستقبل السباق الرئاسي.
Advertisement
 
وفي تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، أشارت إلى أن الديمقراطيين يتطلعون إلى استثمار مكاسبهم الانتخابية للوصول إلى أغلبية تبلغ 60 مقعداً، وهي العتبة التي تتيح تجاوز آلية التعطيل التشريعي المعروفة باسم "فيليبستر"، وتمنح الحزب قدرة أوسع على تمرير مشاريعه داخل المجلس.
 
وبحسب الصحيفة، يُتوقع أن يمتلك الديمقراطيون ما بين 54 و56 مقعداً، تبعاً للنتائج النهائية في ألاسكا وميسيسيبي، فيما ستشهد انتخابات 2028 التنافس على 35 مقعداً، بينها 19 يشغلها جمهوريون و16 يشغلها ديمقراطيون.
 
ونقلت الصحيفة عن السيناتور الديمقراطي تشاك شومر تأكيده أن حزبه يرى فرصاً إضافية في ولايات مثل أيوا وكانساس وكارولاينا الشمالية والجنوبية، مشدداً على ضرورة الحفاظ على البنية التنظيمية التي ساعدت الديمقراطيين في تحقيق مكاسبهم الأخيرة.
 
لكن الطموحات الديمقراطية تصطدم بتحديات انتخابية، أبرزها الدفاع عن خمسة مقاعد في ولايات فاز فيها الرئيس دونالد ترامب عام 2024، وهي أريزونا ونيفادا وجورجيا وبنسلفانيا وأوهايو، ما يجعل المحافظة على الأغلبية مرتبطة بقدرة الحزب على استقطاب الناخبين خارج قواعده التقليدية.
 
وتبرز أوهايو خصوصاً، حيث يستعد السيناتور شيرود براون لمواجهة انتخابية جديدة بعدما استعاد مقعداً في انتخابات خاصة عام 2026، وسط توقعات باستمرار الإنفاق المالي الضخم الذي ميّز السباقات السابقة في الولاية.
 
في المقابل، يراقب الديمقراطيون مقاعد جمهورية في ويسكونسن وكارولاينا الشمالية وألاسكا، حيث قد تؤدي قرارات بعض الأعضاء بشأن إعادة الترشح إلى تغيير طبيعة المنافسة.
 
وتشير "واشنطن بوست" إلى أن عامل السن قد يكون مؤثراً في رسم الخريطة المقبلة، خصوصاً مع اقتراب السيناتور الجمهوري تشاك غراسلي من الخامسة والتسعين، وبلوغ شومر الثامنة والسبعين عام 2028.
 
ويواجه شومر بدوره ضغوطاً من الجناح التقدمي داخل الحزب الديمقراطي لإفساح المجال أمام قيادات جديدة، من بينها النائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، ما يفتح الباب أمام منافسات داخلية قد تتجاوز الحسابات التقليدية بين الحزبين.
 
أما في بنسلفانيا، فتبرز قضية السيناتور الديمقراطي جون فيترمان، الذي أثارت مواقفه السياسية خلافات مع بعض القوى الديمقراطية، وسط تداول أسماء محتملة لمنافسته في الانتخابات التمهيدية.
 
وتخلص الصحيفة إلى أن خريطة 2028 لا تزال قابلة للتبدل بفعل الاعتزالات والترشيحات الجديدة وتطور المزاج الانتخابي، خصوصاً أن الانتخابات ستتزامن مع السباق الرئاسي، بما يحمله من تأثير مباشر على المشاركة والتوازنات السياسية.
 
وهكذا، تبدو المنافسة على مجلس الشيوخ قد انطلقت قبل موعدها بعامين، في معركة لا تقتصر على توزيع المقاعد، بل تمتد إلى تحديد قدرة الرئيس الأميركي المقبل على تنفيذ أجندته التشريعية والسياسية.
 
المصدر: خاص "لبنان24"
مواضيع ذات صلة
فانس يستعد لما بعد ترامب.. والأنظار إلى 2028
lebanon 24
Lebanon24
10/11/2026 02:53:50 Lebanon 24 Lebanon 24
أردوغان سيترشح مجددا في انتخابات 2028
lebanon 24
Lebanon24
10/11/2026 02:53:50 Lebanon 24 Lebanon 24
انتخابات المغرب... الأنظار تتجه إلى نسب المشاركة في الجنوب
lebanon 24
Lebanon24
10/11/2026 02:53:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تعز أمام معركة مصيرية.. والأنظار تتجه إلى عدن
lebanon 24
Lebanon24
10/11/2026 02:53:50 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

عربي-دولي

صحافة أجنبية

دونالد ترامب

الديمقراطيون

الديمقراطيين

الديمقراطية

الانتخابية

ديمقراطي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
19:06 | 2026-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
18:56 | 2026-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:58 | 2026-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:54 | 2026-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:49 | 2026-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:02 | 2026-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:30 | 2026-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:27 | 2026-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:27 | 2026-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:00 | 2026-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
19:06 | 2026-11-09
Lebanon24
18:56 | 2026-11-09
Lebanon24
16:58 | 2026-11-09
Lebanon24
16:54 | 2026-11-09
Lebanon24
16:49 | 2026-11-09
Lebanon24
16:46 | 2026-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24