أميركا لم تنتهِ من انتخابات 2026.. والأنظار تتجه إلى 2028

لم تنتهِ بعد تداعيات انتخابات التجديد النصفي الأميركية لعام 2026، لكن الأنظار بدأت تتجه إلى استحقاق 2028، حيث يستعد الحزبان والجمهوري لمعركة جديدة على السيطرة على مجلس الشيوخ، وسط حسابات تتداخل فيها نتائج الانتخابات الأخيرة مع احتمالات الاعتزال والصراعات الداخلية ومستقبل السباق الرئاسي.

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وفي تقرير نشرته صحيفة " بوست"، أشارت إلى أن يتطلعون إلى استثمار مكاسبهم للوصول إلى أغلبية تبلغ 60 مقعداً، وهي العتبة التي تتيح تجاوز آلية التعطيل التشريعي المعروفة باسم "فيليبستر"، وتمنح الحزب قدرة أوسع على تمرير مشاريعه داخل المجلس.

وبحسب الصحيفة، يُتوقع أن يمتلك ما بين 54 و56 مقعداً، تبعاً للنتائج النهائية في ألاسكا وميسيسيبي، فيما ستشهد انتخابات 2028 التنافس على 35 مقعداً، بينها 19 يشغلها جمهوريون و16 يشغلها ديمقراطيون.

ونقلت الصحيفة عن السيناتور الديمقراطي تشاك شومر تأكيده أن حزبه يرى فرصاً إضافية في ولايات مثل أيوا وكانساس وكارولاينا الشمالية والجنوبية، مشدداً على ضرورة الحفاظ على البنية التنظيمية التي ساعدت الديمقراطيين في تحقيق مكاسبهم الأخيرة.

لكن الطموحات تصطدم بتحديات انتخابية، أبرزها الدفاع عن خمسة مقاعد في ولايات فاز فيها الرئيس عام 2024، وهي أريزونا ونيفادا وجورجيا وبنسلفانيا وأوهايو، ما يجعل المحافظة على الأغلبية مرتبطة بقدرة الحزب على استقطاب الناخبين خارج قواعده التقليدية.

وتبرز أوهايو خصوصاً، حيث يستعد السيناتور شيرود براون لمواجهة انتخابية جديدة بعدما استعاد مقعداً في انتخابات خاصة عام 2026، وسط توقعات باستمرار الإنفاق المالي الضخم الذي ميّز السباقات السابقة في الولاية.

في المقابل، يراقب الديمقراطيون مقاعد في ويسكونسن وكارولاينا الشمالية وألاسكا، حيث قد تؤدي قرارات بعض الأعضاء بشأن إعادة الترشح إلى تغيير طبيعة المنافسة.

وتشير "واشنطن بوست" إلى أن عامل السن قد يكون مؤثراً في رسم الخريطة المقبلة، خصوصاً مع اقتراب السيناتور تشاك غراسلي من الخامسة والتسعين، وبلوغ شومر الثامنة والسبعين عام 2028.

ويواجه شومر بدوره ضغوطاً من الجناح التقدمي داخل الحزب الديمقراطي لإفساح المجال أمام قيادات جديدة، من بينها النائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، ما يفتح الباب أمام منافسات داخلية قد تتجاوز الحسابات التقليدية بين الحزبين.

أما في بنسلفانيا، فتبرز قضية السيناتور الديمقراطي جون فيترمان، الذي أثارت مواقفه السياسية خلافات مع بعض القوى الديمقراطية، وسط تداول أسماء محتملة لمنافسته في الانتخابات التمهيدية.

وتخلص الصحيفة إلى أن خريطة 2028 لا تزال قابلة للتبدل بفعل الاعتزالات والترشيحات الجديدة وتطور المزاج الانتخابي، خصوصاً أن الانتخابات ستتزامن مع السباق الرئاسي، بما يحمله من تأثير مباشر على المشاركة والتوازنات السياسية.

وهكذا، تبدو المنافسة على مجلس الشيوخ قد انطلقت قبل موعدها بعامين، في معركة لا تقتصر على توزيع المقاعد، بل تمتد إلى تحديد قدرة الرئيس الأميركي المقبل على تنفيذ أجندته التشريعية والسياسية.