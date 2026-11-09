بعد رصد بقع زيتية.. الإمارات تغلق شاطئ خورفكان

أعلنت بلدية خورفكان الاثنين إغلاق شاطئ اللؤلؤية مؤقتا بعد رصد بقع زيتية، فيما أشار خبير بيئي إلى تسرب نفطي قبالة الساحل الشرقي للبلاد.

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وقالت البلدية في إعلان عبر مواقع التواصل، إنها رفعت الأعلام الحمراء على امتداد الشاطئ، داعية إلى تجنب السباحة والأنشطة البحرية التزاما بإرشادات السلامة. ولم تحدد مصدر البقع أو موعد إعادة فتح الشاطئ. وذكرت صحيفة "غلف نيوز" أن فرق التنظيف بدأت إزالة آثار التلوث.



ونقلت عن فيم زفيننبرغ، من منظمة "باكس" الهولندية، أن صورا التقطتها أقمار صناعية الأحد 8 تشرين الثاني كشفت بقعا داكنة يرجح أنها نفط خام. وأضاف أن بقعة تمتد نحو 160 كيلومترا قبالة الفجيرة ترتبط، بحسب تحليله، بتسرب من ناقلة "فييرا" على بعد نحو 65 كيلومترا من الساحل.



وأشار إلى أن صورا التقطت الجمعة 6 تشرين الثاني أظهرت "تسربا نفطيا واسع النطاق" في المنطقة، غداة تقارير عن إصابة ناقلة نفط في مضيق هرمز شمال الفجيرة. وكانت شركة "فانغارد" للأمن البحري قد أفادت الخميس بوقوع انفجار على متن "فييرا"، التي ترفع علم فانواتو، خلال مغادرتها المضيق، مؤكدة أنها واصلت رحلتها.



في المقابل، أدرجت المنظمة البحرية الدولية في سجل حوادثها المحدث حتى 9 تشرين الثاني ناقلة برقم التعريف 9234654 باسم "VIEILA"، قالت إنها تعرضت لأضرار في 5 تشرين الثاني قبالة خصب بسلطنة دون تسجيل تلوث. وتورد قواعد تتبع السفن الاسم "VIEIRA" للرقم نفسه، فيما لم تؤكد السلطات الإماراتية صلة بقع الشاطئ بالتسرب الذي تحدث عنه الخبير. (روسيا اليوم)