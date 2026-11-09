ليبرمان وآيزنكوت يتفقان على مرشح لرئاسة الكنيست

توصل " بيتنا" أفيغدور ليبرمان، ورئيس حزب "يشار!" غادي آيزنكوت، إلى تفاهم بشأن هوية رئيس الكنيست السادس والعشرين، خلال اجتماع عقداه اليوم الاثنين، بحسب ما أفادت به القناة "12".

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ولم يُعلن بعد عن اسم المرشح الذي حظي بموافقة الطرفين، فيما يُتوقع الكشف عنه خلال الساعات المقبلة، بعد استكمال المشاورات مع بقية قادة كتلة التغيير.

ويعتزم ليبرمان وآيزنكوت تنسيق موقفهما مع رؤساء الأحزاب المنضوية في الكتلة، ومن بينهم رئيس حزب "معاً" نفتالي بينيت، ورئيس حزب يائير غولان، إضافة إلى يائير لابيد، الرجل الثاني في حزب "معاً"، الذي يُطرح اسمه أيضاً كأحد المرشحين المحتملين لتولي رئاسة الكنيست.

ويأتي هذا التطور استكمالاً لتفاهم أولي توصل إليه قادة أحزاب الكتلة الأسبوع الماضي، يقضي بالتوافق على رئيس جديد للكنيست بحلول اليوم الاثنين، أي قبل يوم واحد من أداء النواب اليمين الدستورية.

وعقب اجتماعهما، أصدر ليبرمان وآيزنكوت بياناً أكدا فيه "ثقتهما الكاملة بالقدرة على تشكيل حكومة مستقرة لأربع سنوات".

ويعكس هذا الاتفاق تقدماً في جهود كتلة التغيير لتوحيد مواقف مكوناتها والتوصل إلى تفاهمات تمهّد لتشكيل حكومة جديدة، على الرغم من الخلافات القائمة بين أحزابها، في وقت لا تزال فيه المشاورات في مراحلها الأولية.

ومن المقرر أن يقدم قادة الكتلة، غداً الثلاثاء، ما لا يقل عن 61 توقيعاً، في خطوة تهدف إلى الدفع نحو تغيير رئيس الكنيست الحالي أمير أوحانا.