بسبب أوكرانيا.. ميرتس يهدد بعرقلة ميزانية الاتحاد الأوروبي

هدد المستشار الألماني فريدريش ميرتس بعرقلة إقرار ميزانية للفترة 2028-2034 ما لم توافق جميع دول التكتل على المشاركة في تمويل ، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز".

وذكرت الصحيفة، الاثنين 9 تشرين الثاني، أن ميرتس ربط في رسالة إلى رئيس المجلس أنطونيو كوستا موافقة على الميزانية الجديدة بالتزام كل بتقديم دعم مالي لكييف خلال عام 2027 وما بعده.وجاء في رسالة ميرتس، المؤرخة في 6 تشرين الثاني: "إن الالتزام الجماعي من جانبنا جميعا، دون استثناء، بالمساهمة بصورة عادلة في سد هذه الفجوة، شرط أساسي لمعالجة المسألة ومناقشة أي قضايا أخرى، ولا سيما تلك التي تترتب عليها تبعات مالية".ويأتي موقف المستشار الألماني قبيل الاجتماع غير الرسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في دبلن يومي 12 و13 تشرين الثاني، إذ يطالب بإعطاء الأولوية لمعالجة نقص التمويل الأوكراني.وتقدر احتياجاتها الإضافية لتغطية عجز ميزانيتها في العام المقبل بنحو 70 مليار ، فيما تعهد الاتحاد الأوروبي بتغطية نحو ثلثي المبلغ، أي قرابة 45 مليار يورو، وتدرس خيارات التمويل، بما فيها الاقتراض المشترك.وأشارت الصحيفة إلى أن هنغاريا وسلوفاكيا وبلغاريا والتشيك أبدت عدم استعدادها للمشاركة في تمويل إضافي لأوكرانيا. وكانت هنغاريا وسلوفاكيا والتشيك قد حصلت على إعفاء من تحمل أعباء قرض سابق لكييف بقيمة 90 مليار يورو.وشدد ميرتس على ضرورة التوصل إلى حل يحظى بموافقة كل الدول الأعضاء، ويضمن تمويلا طويل الأجل لأوكرانيا اعتبارا من عام 2028، بما يشمل سداد الفوائد المترتبة على الالتزامات المالية القائمة المرتبطة بدعمها. (روسيا اليوم)