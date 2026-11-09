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عربي-دولي

استهداف خط أنابيب النفط "شرق–غرب" في السعودية

Lebanon 24
09-11-2026 | 13:51
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استهداف خط أنابيب النفط شرق–غرب في السعودية
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أعلنت السعودية، الإثنين، تعرّض خط أنابيب النفط "شرق–غرب" في منطقة المدينة المنورة للاستهداف، ما أدى إلى اندلاع حريق محدود تمكنت فرق الطوارئ من السيطرة عليه، من دون تسجيل إصابات أو تأثر العمليات التشغيلية للخط.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة قوله إن فرق الطوارئ باشرت التعامل مع الحريق فور وقوعه، وتمكنت من إخماده، فيما سارعت الفرق الفنية المختصة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الموقع والتأكد من سلامته.

وأكد المصدر أن الاستهداف لم يؤثر على استمرار عمليات خط الأنابيب، مشيراً إلى أن التعامل مع الحادث جرى وفق إجراءات السلامة وخطط الطوارئ المعتمدة.


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وكالة الأنباء السعودية

منطقة المدينة المنورة

المدينة المنورة

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السعود

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