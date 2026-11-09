بإرادة ملكية.. ترقية ولي العهد الأردني إلى رتبة مقدم في الجيش

صدرت إرادة ملكية سامية ، اليوم الاثنين، بترفيع الأمير ، ولي ، إلى رتبة مقدم في القوات المسلحة .

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وبحسب (بترا)، قلّد قائد جناح الأمير الثاني للاستطلاع الجوي، التابع لسلاح الجو الملكي، ولي العهد ، رتبته العسكرية الجديدة، إلى جانب عدد من ضباط الجناح الذين شملهم الترفيع.





وكان الأمير الحسين بن عبدالله الثاني قد التحق بالجناح في الماضي، لمواصلة خدمته العسكرية في صفوف القوات المسلحة.





كما كان ولي العهد الأردني قد تخرّج في ساندهيرست العسكرية الملكية عام 2017، واجتاز خلال سنوات خدمته عددا من الدورات والتدريبات العسكرية المتخصصة.