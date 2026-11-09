بإرادة ملكية.. ترقية ولي العهد الأردني إلى رتبة مقدم في الجيش

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صدرت إرادة ملكية سامية في الأردن، اليوم الاثنين، بترفيع الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إلى رتبة مقدم في القوات المسلحة الأردنية.
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وبحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، قلّد قائد جناح الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للاستطلاع الجوي، التابع لسلاح الجو الملكي، ولي العهد الأردني، رتبته العسكرية الجديدة، إلى جانب عدد من ضباط الجناح الذين شملهم الترفيع.
وكان الأمير الحسين بن عبدالله الثاني قد التحق بالجناح في تموز الماضي، لمواصلة خدمته العسكرية في صفوف القوات المسلحة.
كما كان ولي العهد الأردني قد تخرّج في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية عام 2017، واجتاز خلال سنوات خدمته عددا من الدورات والتدريبات العسكرية المتخصصة.