واشنطن تدرس إرسال مبعوثين إلى موسكو للقاء بوتين بعد محادثات أبوظبي

كشف مسؤول أميركي، اليوم الاثنين، أن تدرس إرسال مبعوثين إلى للقاء ، عقب المحادثات المرتقبة في أبوظبي بشأن الحرب في ، مشيراً إلى مساعٍ لإشراك الشركاء في المفاوضات.

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وأوضح المسؤول أن ستسعى خلال محادثات أبوظبي إلى إقناع موسكو بقبول صيغة تفاوضية متعددة الأطراف، مؤكداً مشاركة شركاء أوروبيين، انطلاقاً من قناعة واشنطن بضرورة حضور في جهود إنهاء الحرب.

وفي ما يتعلق بالضمانات الأمنية لأوكرانيا، أشار إلى أن واشنطن تسعى إلى توفير ضمانات لكييف تشبه تلك التي يقدمها حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لافتاً إلى أن الضمانات الأميركية ستكون موضع نقاش، فيما سيواصل الحلف أداء دور محوري في الدفاع الجماعي .

أما بشأن الإقليمية، فأكد المسؤول أن بحثها يتطلب أولاً تحديد الهيكل الأمني لمرحلة ما بعد الحرب، مشيراً إلى أن وأوكرانيا أظهرتا مرونة محدودة خلال محادثات خاصة حيال تقديم تنازلات إقليمية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار المساعي الدبلوماسية لإنهاء الحرب، وسط خلافات بشأن الضمانات الأمنية والترتيبات الإقليمية ودور أوروبا في أي تسوية محتملة.