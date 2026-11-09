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عربي-دولي

واشنطن تدرس إرسال مبعوثين إلى موسكو للقاء بوتين بعد محادثات أبوظبي

Lebanon 24
09-11-2026 | 14:40
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واشنطن تدرس إرسال مبعوثين إلى موسكو للقاء بوتين بعد محادثات أبوظبي
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كشف مسؤول أميركي، اليوم الاثنين، أن واشنطن تدرس إرسال مبعوثين إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقب المحادثات المرتقبة في أبوظبي بشأن الحرب في أوكرانيا، مشيراً إلى مساعٍ لإشراك الشركاء الأوروبيين في المفاوضات.

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وأوضح المسؤول أن الولايات المتحدة ستسعى خلال محادثات أبوظبي إلى إقناع موسكو بقبول صيغة تفاوضية متعددة الأطراف، مؤكداً مشاركة شركاء أوروبيين، انطلاقاً من قناعة واشنطن بضرورة حضور أوروبا في جهود إنهاء الحرب.

وفي ما يتعلق بالضمانات الأمنية لأوكرانيا، أشار إلى أن واشنطن تسعى إلى توفير ضمانات لكييف تشبه تلك التي يقدمها حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لافتاً إلى أن الضمانات الأميركية ستكون موضع نقاش، فيما سيواصل الحلف أداء دور محوري في الدفاع الجماعي الأوروبي.

أما بشأن القضايا الإقليمية، فأكد المسؤول أن بحثها يتطلب أولاً تحديد الهيكل الأمني لمرحلة ما بعد الحرب، مشيراً إلى أن روسيا وأوكرانيا أظهرتا مرونة محدودة خلال محادثات خاصة حيال تقديم تنازلات إقليمية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار المساعي الدبلوماسية لإنهاء الحرب، وسط خلافات بشأن الضمانات الأمنية والترتيبات الإقليمية ودور أوروبا في أي تسوية محتملة.

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