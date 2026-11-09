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براتب سنوي يتجاوز 164 ألف دولار .. ناسا تبحث عن رواد فضاء للعيش على القمر

Lebanon 24
09-11-2026 | 14:46
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براتب سنوي يتجاوز 164 ألف دولار .. ناسا تبحث عن رواد فضاء للعيش على القمر
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أعلنت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، الأحد، فتح باب التقديم لاختيار دفعة جديدة من رواد الفضاء، للعمل والعيش مستقبلا على سطح القمر، مقابل راتب سنوي يبلغ 164 ألفا و395 دولارا.

وقال مدير الوكالة جاريد إيزاكمان إن المختارين قد تتاح لهم فرصة السير على سطح القمر والإقامة في قاعدة قمرية، والمشاركة في تطوير التقنيات اللازمة لإرسال بعثات بشرية إلى المريخ، مشيرا إلى أن هذه المهمات تتطلب كفاءة تقنية عالية وقدرة على اتخاذ القرارات والعمل الجماعي، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

موعد التقديم والشروط

تستقبل "ناسا" الطلبات عبر موقعها الإلكتروني حتى 3 كانون الأول، الساعة 11:59 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

ويشترط البرنامج أن يكون المتقدم مواطنا أميركيا وحاصلا على درجة الماجستير في أحد تخصصات العلوم أو التكنولوجيا أو الهندسة أو الرياضيات.

ويمكن استبدال هذا المؤهل بإكمال سنتين من برنامج دكتوراه، أو الحصول على شهادة طبية متخصصة، أو إكمال برنامج تدريبي في إحدى مدارس طياري الاختبار المعترف بها وطنيا، مع ضرورة امتلاك درجة بكالوريوس في تخصص علمي ذي صلة عند اعتماد المسار الأخير.

الخبرة المهنية المطلوبة

تشترط الوكالة خبرة مهنية لا تقل عن ثلاث سنوات بعد استكمال المؤهل المطلوب.

أما الطيارون، فيتعين عليهم استيفاء أحد الشروط التالية:

750 ساعة طيران بصفة قائد طائرة نفاثة عالية الأداء.
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1500 ساعة على طائرات ثابتة الجناحين، بينها 750 ساعة بصفة طيار.
1000 ساعة على طائرات ذات أجنحة دوارة، بينها 300 ساعة بصفة طيار.
 

اختبارات صارمة وظروف صعبة

إلى جانب المؤهلات والخبرة، يتعين على المرشحين اجتياز فحوص طبية وبدنية وأمنية، والاستعداد لمهمات خطيرة وظروف معيشية قاسية، تشمل الإقامة في أماكن ضيقة وتحمل العزلة والابتعاد عن العائلة لفترات طويلة.

وأكدت "ناسا" ضرورة امتلاك المتقدمين لياقة بدنية تسمح بأداء أنشطة شاقة، والاستعداد لمهمات فضائية قد تستمر 12 شهرا أو أكثر.

تدريب لمدة عامين

وبعد اجتياز المقابلات والتأكد من استيفاء الشروط، قد يُدعى المرشحون إلى برنامج تدريبي يستمر نحو عامين، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن اختيارهم.

ومنذ ستينيات القرن الماضي، اختارت "ناسا" أكثر من 370 شخصا للتدرب كرواد فضاء. وفي آخر حملة توظيف عام 2024، اختارت 10 أشخاص فقط من بين أكثر من 8 آلاف متقدم.

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