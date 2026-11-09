التحالف يعلن تدمير مصانع للصواريخ الباليستية تابعة للحوثيين في اليمن

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الاثنين، تدمير عدد من المنشآت التابعة للحوثيين، شملت مصانع لإنتاج مكونات الصواريخ الباليستية ومعملًا لتجميع أنظمتها الإلكترونية.

وأوضح التحالف في بيان أنه دمّر مصنعًا لتجميع وإنتاج مكونات الصواريخ الباليستية، إلى جانب مصنع كيميائي لخلط وإنتاج وقودها الصلب، ومعملًا إلكترونيًا لتجميع الأنظمة الخاصة بها.

وأكد مواصلة عملياته بهدف إضعاف وتفكيك شبكة الصواريخ الباليستية التابعة للحوثيين.