طائرة عسكرية روسية تهبط في إسرائيل برحلة غامضة.. ما القصة؟

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أثار هبوط طائرة عسكرية روسية في مطار بن غوريون بتل أبيب تساؤلات بشأن طبيعة مهمتها وهوية ركابها، في رحلة وصفتها هيئة البث بأنها "غير اعتيادية"، وسط امتناع الجهات الرسمية عن التعليق.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، الاثنين، أن الطائرة، وهي من طراز "توبوليف تي يو-154"، وصلت مساء الأحد من قاعدة تشكالوفسكي العسكرية قرب ، مشيرة إلى أن هذا النوع من الطائرات يُستخدم لنقل كبار المسؤولين والعسكريين الروس.وأظهرت بيانات تتبع الرحلات الجوية أن الطائرة، التابعة لوزارة الدفاع الروسية، هبطت في مطار بن غوريون قبيل التاسعة مساءً، من دون هوية الأشخاص الذين كانوا على متنها أو أسباب الزيارة.وبحسب هيئة البث، رفض الجيش ومكتب رئيس الوزراء والسفارة الروسية التعليق على الرحلة.وفي تطور لافت، كشفت بيانات الملاحة الجوية أن الطائرة كان من المقرر أن تغادر باتجاه مطار البطين التنفيذي في أبوظبي، بالتزامن مع الاستعداد لعقد مفاوضات ثلاثية بين والولايات المتحدة وأوكرانيا يومي 10 و11 تشرين الثاني.ومن المنتظر أن تتناول المفاوضات الضمانات الأمنية وخفض التصعيد والترتيبات المرتبطة بإنهاء الحرب الروسية .ورغم تزامن الرحلة مع هذه المحادثات، لم يصدر أي تأكيد رسمي بشأن ارتباطها بالمفاوضات أو هوية ركابها، كما لم يُعلن عن لقاء بين مسؤولين روس وإسرائيليين.وتأتي الرحلة في ظل استمرار العلاقات الروسية مع ، والتطورات الإقليمية المرتبطة بالتوتر بين طهران وواشنطن، ما يضيف مزيداً من التساؤلات بشأن طبيعة الزيارة غير المعلنة.